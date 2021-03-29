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Эксперт рассказал, какие активы могут дать тысячи процентов прибыли
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Торговля на бирже обычно не подразумевает ситуации, когда активы могут принести инвестору тысячи процентов прибыли. Но такие истории, безусловно, иногда происходят. К примеру, на... ПРАЙМ, 29.03.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Торговля на бирже обычно не подразумевает ситуации, когда активы могут принести инвестору тысячи процентов прибыли. Но такие истории, безусловно, иногда происходят. К примеру, на американских биржах за последний год можно найти с десяток компаний с капитализацией около и более миллиарда долларов, которые за год подорожали на 1000%, 2000% и даже 6000%, рассказал агентству "Прайм" эксперт "БКС Мир инвестиций" Альберт Короев.
"Предсказать подобный рост трудно. Как правило, такие доходности получаются, например, в случае неожиданного изменения конъюнктуры рынка, на котором работает компания. Как пример – Zoom, которая выиграла на фоне форс-мажорных для остальных последствий пандемии", — отмечает финансист.
По его словам, есть примеры сильного роста в секторе биотехнологий, когда тот или иной разрабатываемый препарат проходит необходимые испытания и получает одобрение на использование. Банальное надувание пузырей вследствие ажиотажа, подогреваемого в СМИ, тоже имеет место в ряде случаев.
"В погоне за сверхдоходностями важно помнить о правиле: чем выше доходность, тем выше риск. В каждом конкретном случае есть свои нюансы, но всегда риск существенных потерь вложенных средств высок. Поэтому к таким инвестициям нужен взвешенный подход, и существенную долю от портфеля чаще всего они занимать не могут", — заключил Короев.
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