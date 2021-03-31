МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Изначально плохой финансовый совет — направить все имеющиеся у человека сбережения в инвестиции. С точки зрения персональных финансов, это по сути означает пойти ва-банк. Какой бы многообещающей ни была идея для вложений, следует помнить, что за плечами грамотного инвестора всегда есть так называемый личный резервный фонд в размере дохода за 3-6 месяцев. Он послужит подушкой безопасности при непредвиденных обстоятельствах в жизни или повышенной рыночной турбулентности, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. Финансист рассказал, с какой суммой не стоит спешить на рынок акций

"Один из худших советов, которые можно дать инвестору, особенно начинающему — инвестировать на короткий срок в рисковые инструменты, к примеру, в акции. Усугубить вредность такого совета можно, рекомендовав вложиться при этом в маленький набор имен, скажем, всего в 3-4 компании", — отметил эксперт.

Быстро "поднять денег", следуя такому "анти-совету", по его словам, вряд ли получится, а вот понести потери — легко. Акции высоковолатильны на коротком сроке, они могут являться генератором доходности лишь в средней и длинной временной перспективе. Кроме того, они должны включаться в портфель вместе с более консервативными инструментами, например, облигациями, для достижения большей защищённости инвестиций и предсказуемости результата.

Еще один плохой совет — инвестировать на "хайпе". Некоторые инвесторы, изучая новости и социальные сети, в том числе, телеграм-каналы, торопятся инвестировать в какой-либо актив лишь из-за того, что компания в настоящее время у всех на слуху. "Инвестируя, ориентируясь лишь на громкое имя, без должного анализа и хорошей диверсификации портфеля, можно стать жертвой пустого ажиотажа", — предупреждает Бахтин. Финансист предупредил, какие деньги нельзя инвестировать

Этих и других неприятностей можно избежать, если придерживаться профессиональных советов и рекомендаций инвестиционных советников.

"Также, если у вас нет времени на анализ ценных бумаг, лучше приобрести готовые продукты, например, паевые инвестиционные фонды — ПИФы. Они имеют налоговые льготы, сегментированы по классам активам и регионам инвестирования, находятся под жестким контролем Центробанка и управляются профессионалами, которые каждый день следят за рынками", — подытожил эксперт.