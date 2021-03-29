МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Любые инвестиции, даже наиболее надежные, так называемые "безрисковые", к которым, например, относят американские казначейские облигации, всё равно подразумевают определенный риск. Как минимум, это инфляционный риск. Но потерять совсем все деньги инвестору довольно трудно, если он инвестирует только собственные средства. Об этом агентству "Прайм" рассказал исполнительный директор, совладелец компании Noble Russian Finance Club Петр Бубнов.

"Очень редко случаются ситуации, при которых некий актив перестает стоить хоть каких-то денег. Впрочем, кредитный риск или риск дефолта существует и для самых надежных эмитентов", — отметил финансист.

Эксперты советуют россиянам весной вкладывать в коллективные инвестиции люди теряют все свои средства, связана с использованием заемных средств, то есть ведут так называемую маржинальную торговлю или, выражаясь трейдерским сленгом, торгуют с "плечом".

Чем выше кредитное плечо, тем больше вероятность потерять все средства, указывает Бубнов. Так, при "плече" 1/10 для того, чтобы потерять всё, достаточно, чтобы рынок подвинулся против вас на 10%.

Конечно, по словам эксперта, брокер постарается не допустить такой ситуации. Когда просадка по позиции приближается к объёму средств клиента, даже если тот не закрывает позицию сам, его активы продаются принудительно. Эта ситуация называется "маржин-колл".

Сколько будет стоить нефть к концу года продать или купить актив так мало, что и дополнительных средств не хватает, и закрывать позицию приходится по любой доступной цене.

Другая ситуация — банкротство эмитента. Хотя по отношению к компании акционеры при банкротстве выступают в качестве кредиторов, но их очередь на получении доли от ликвидации имущества третья — после прочих кредиторов. Поэтому для покрытия их издержек денег может не хватить.

"Конечно, компания, дела которой настолько плохи, что ей может угрожать банкротство, прежде всего будет лишена листинга на бирже, при этом она обязана будет выкупить акции. Но порой даже в таких ситуациях инвесторы продолжают надеяться на лучшее, не предъявляя свои бумаги к выкупу", — резюмировал Бубнов.