МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. В конце марта-начале апреля доллары невыгодны для покупки, так как рубль может укрепиться к уровню 74 за доллар против текущей цены в 75,5. При этом из-за ситуации в Суэцком канале нефть не дешевеет, а значит рубль в такие моменты тоже не имеет шансов на падение, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган. Финансист предупредил, кому не стоит покупать доллары

"Кроме того, нужно помнить, что доллары невыгодно покупать перед длинными банковскими выходными, которые проходят по случаю праздников Пасхи, 1-9мая и др. Если есть желание заняться спекуляцией на разнице валютных курсов за счет имеющихся накоплений, то риск потери гораздо более высокий, чем потенциал извлечения прибыли", — считает экономист.

Без опыта конвертации валют, без понимания рыночных и биржевых законов на курсовых колебаниях можно только потерять, добавляет он.

Приобрести валюту сейчас можно, если человек преследует долгосрочную цель — купить доллары США "на черный день", в ожидании того, что падение рубля покроет инфляцию, или на случай форс-мажора. Это называется распределение валютных рисков, отмечает Коган. "Вопреки недовольству". Зачем пытаются удешевить доллар и евро

Покупать доллары можно в любой момент, если есть цель накопления средств на покупку квартиры (даже в ипотеку) или машины.

К тому же деньги, отложенные в иностранной валюте, могут понадобиться для путешествий, добавляет он.

Если обратиться к истории динамики курса доллара по отношению к рублю с 1998 года, то сразу видно, что вектор падения рубля приоритетный, констатирует эксперт.

По мнению Когана, доллары могут защитить от девальвации. Однако, загвоздка в том, что, купив доллар, например, по 74, а затем увидев цену 76 рублей за доллар, среднестатистический человек подумает, что он уже хорошо заработал, и не будет разбираться в потенциале дополнительного падения рубля. "В Вашингтоне раскрыли козыри". Сколько будет стоить рубль к лету

В том случае, если рубль будет падать дальше, человек подумает, что нужно еще докупить доллары. На рынке же массовая докупка долларов станет разворотным моментом, и доллар начнет резко дешеветь, поясняет экономист.

Чтобы избежать финансовых потерь и душевных переживаний за свое благосостояние, Коган не рекомендует заниматься спекуляцией на валютном рынке тем, кто не имеет соответствующих навыков.