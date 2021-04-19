Финансист назвал момент, когда доллар рухнет быстрее рубля
МОСКВА, 19 апр – ПРАЙМ. Периоды, когда доллар снижается, в том числе, по отношению к развивающимся валютам, не так уж и редки. Они обусловлены более быстрым ростом развивающихся экономик, в целом позитивными тенденциями и перспективами мировой экономики, что повышает инвестиционный спрос на активы развивающихся стран, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.
Однако проблемы американской экономики, если они носят устойчивый нарастающий характер, в конечном счете ударяют и по развивающимся странам, многие из которых имеют существенные финансово-экономические дисбалансы, в том числе значительный внешний долг. Все это приводит к бегству капитала с развивающихся рынков, в том числе из развивающихся валют, что приводит к их снижению, объясняет аналитик.
"То есть, любой серьезный кризис, даже если он зарождается в США и связан с проблемами американской финансово-экономической системы, в конечном итоге перекидывается на другие экономики и рынки. Поэтому доллар после некоторого периода снижения резко повышается, так как выступает в качестве одной из валют-убежищ, защитного инструмента в период рыночной нестабильности. Кроме того, в периоды кризисов происходят неплатежи и дефолты в долларах, что сокращает предложение доллара и увеличивает спрос на американскую валюту", — поясняет он.
Поэтому для ухода доллара США с мировой арены необходимо, чтобы появилась столь же крупная, как в Штатах, а главное — диверсифицированная экономика. В этом плане китайская экономика далека от того, чтобы обеспечить юаню статус мировой резервной валюты, так как имеет большую зависимость от импорта сырья и экспорта широкого спектра товаров. Кроме того, экономика США ориентирована на внутренний спрос и сферу услуг, что позволяет ей легче переносить циклические спады на сырьевом рынке или в мировой экономике, отмечает Бабин.
"Европейская экономика, конечно, также составляет серьезную конкуренцию американской на мировой арене, как и евро – доллару США. Однако у ЕС существуют свои проблемы, в первую очередь, разобщенность участников, создающая препятствия для оперативного реагирования на те или иные вызовы экономического или геополитического характера. Кроме того, экономическая неоднородность Евросоюза поддерживает дезинтеграционные процессы, которые уже привели к брекситу и угрожают целостности ЕС и самому существованию европейской валюты", — считает эксперт.
Поэтому, вряд ли в обозримом будущем доллар потеряет статус основной резервной валюты и международного платежного средства. Экономика США остается одной из крупнейших в мире, а главное, в отличие от китайской — является высоко диверсифицированной в плане зависимости от импорта/экспорта товаров и сырья, заключил Бабин.
https://1prime.ru/Financial_market/20210419/833469795.html