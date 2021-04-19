МОСКВА, 19 апр – ПРАЙМ. Периоды, когда доллар снижается, в том числе, по отношению к развивающимся валютам, не так уж и редки. Они обусловлены более быстрым ростом развивающихся экономик, в целом позитивными тенденциями и перспективами мировой экономики, что повышает инвестиционный спрос на активы развивающихся стран, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. Эксперт рассказал, когда в 2021 году доллар упадет до 70 рублей

Однако проблемы американской экономики, если они носят устойчивый нарастающий характер, в конечном счете ударяют и по развивающимся странам, многие из которых имеют существенные финансово-экономические дисбалансы, в том числе значительный внешний долг. Все это приводит к бегству капитала с развивающихся рынков, в том числе из развивающихся валют, что приводит к их снижению, объясняет аналитик.

"То есть, любой серьезный кризис, даже если он зарождается в США и связан с проблемами американской финансово-экономической системы, в конечном итоге перекидывается на другие экономики и рынки. Поэтому доллар после некоторого периода снижения резко повышается, так как выступает в качестве одной из валют-убежищ, защитного инструмента в период рыночной нестабильности. Кроме того, в периоды кризисов происходят неплатежи и дефолты в долларах, что сокращает предложение доллара и увеличивает спрос на американскую валюту", — поясняет он.

Поэтому для ухода доллара США с мировой арены необходимо, чтобы появилась столь же крупная, как в Штатах, а главное — диверсифицированная экономика. В этом плане китайская экономика далека от того, чтобы обеспечить юаню статус мировой резервной валюты, так как имеет большую зависимость от импорта сырья и экспорта широкого спектра товаров. Кроме того, экономика США ориентирована на внутренний спрос и сферу услуг, что позволяет ей легче переносить циклические спады на сырьевом рынке или в мировой экономике, отмечает Бабин. "Вопреки недовольству". Зачем пытаются удешевить доллар и евро

"Европейская экономика, конечно, также составляет серьезную конкуренцию американской на мировой арене, как и евро – доллару США. Однако у ЕС существуют свои проблемы, в первую очередь, разобщенность участников, создающая препятствия для оперативного реагирования на те или иные вызовы экономического или геополитического характера. Кроме того, экономическая неоднородность Евросоюза поддерживает дезинтеграционные процессы, которые уже привели к брекситу и угрожают целостности ЕС и самому существованию европейской валюты", — считает эксперт.

Поэтому, вряд ли в обозримом будущем доллар потеряет статус основной резервной валюты и международного платежного средства. Экономика США остается одной из крупнейших в мире, а главное, в отличие от китайской — является высоко диверсифицированной в плане зависимости от импорта/экспорта товаров и сырья, заключил Бабин.