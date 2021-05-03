МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Дедолларизация не запрещает сбережения в долларах или инвестиции в долларовые активы. Да и если посмотреть на политику, проводимую ЦБ и Минфином, в рамках исполнения бюджетного правила упорно скупающими доллары на внутреннем рынке даже в те периоды, когда рубль и без того находится под давлением из-за политических рисков, дедолларизация отнюдь не является для них главным приоритетом. Бегство в доллар опасно не этим, рассказал агентству "Прайм" эксперт ИК "Универ Капитал" Сергей Дроздов.

"Каких-то сценариев с запретом на владение долларами или конфискацией долларовых счетов опасаться оснований нет. Разве что, дело дойдет до прямого военного столкновения между Россией и США, но в таком случае всем будет не до долларов и рублей", — считает аналитик.

Эксперт рассчитал, когда доллар будет стоить 100 рублей политика дедолларизации, представляют массированные вливания денег, проводимые администрацией Байдена, бесконтрольное наращивание американского внешнего долга, ухудшение платежного баланса США и рост дефицита бюджета.

Эти факторы способствуют ослаблению доллара к корзине валют, но оно носит плавный характер — долларовая масса в мире слишком велика, чтобы можно было значительно её подвинуть. Большую часть долларовой ликвидности мировые финансовые рынки переваривают, разгоняя стоимость рисковых активов, часть адсорбируется всё теми же облигациями или вложениями в драгоценные металлы.

Для россиян же ослабление доллара и вовсе незаметно в силу вышеупомянутых интервенций монетарных властей.

"Видимо, доллар в долгосрочном плане продолжит слабеть к корзине валют, пока новый масштабный экономический или политический кризис не вынудит инвесторов к бегству в качество", — резюмировал Дроздов.