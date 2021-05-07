МОСКВА. 7 мая — ПРАЙМ. На данный момент инфляция в рублях гораздо выше, чем в долларах, так что даже без учета рисков геополитических обострений покупка валюты на часть сбережений в диапазоне 70-75 рублей выглядит разумной и выгодной. Об этом рассказал агентству "Прайм" создатель клуба венчурных инвесторов ITLEADERS и инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко. "Валютного рынка не будет". Что ждет рубль до конца весны

По его словам, на рубль традиционно влияют два фактора: геополитика и нефть. Нефть выглядит сейчас достаточно стабильной, на заседании ОПЕК было принято решение не повышать добычу, что безусловно поддержит стоимость энергоносителя.

Ситуация с восстановлением мировой экономики пока тоже достаточно стабильна. "Конечно, мы видим новые локдауны и ухудшение ситуации в Индии, но, с другой стороны, есть и оптимистичная деловая статистика из США и многих стран Европы", — указал эксперт.

"Все это будет держать летом стоимость на нефть в диапазоне 60-70 долларов за баррель — и это хорошо для рубля", — отмечает он. Финансист предупредил, чего нужно бояться владельцам долларов

Вторая составляющая — геополитика. Именно на ней рубль упал в последний месяц — были введены новые санкции и была очень жесткая риторика со стороны США, однако сейчас "мы видим небольшую оттепель, что дало возможность рублю укрепиться уже до 74-75 рублей за доллар".

По мнению Клопенко, укрепление ниже 70 вряд ли возможно — к этому пока нет никаких предпосылок — и как раз в диапазоне 70-75 можно совершать покупку валюты с целью диверсификации сбережений.

"Прежде всего это разумно исходя из соображений, что есть значительная вероятность нового витка напряженности между США и РФ и тогда диапазон будет 75-85, а если геополитические противоречия приведут к еще большим санкциям, то рубль может подешеветь еще и больше", — заключил эксперт.

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