МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Вероятность существенного укрепления рубля действительно существует. Реализация такого сценария возможна, если цены на нефть продолжат рост, Банк России сохранит курс на повышение ключевой ставки, а Федрезерв и другие ведущие центробанки будут придерживаться мягкой монетарной политики. Об этом рассказал агентству "Прайм" аналитик ГК "ФИНАМ" Анна Зайцева.

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Также следует учитывать вероятное возвращение на рынок иранской нефти при успешном завершении переговоров между США и Ираном по ядерной сделке. В случае снятия американских санкций Иран сможет нарастить добычу и экспорт нефти на 1,5 млн б/с, что является довольно весомой величиной для мирового рынка.

"Что касается денежно-кредитной политики Банка России, то Банк России по-прежнему оценивает инфляционные риски как высокие и не исключает дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях", — отмечает эксперт.

Нормализация денежно-кредитной политики ЦБ будет способствовать замедлению темпов роста цен – во второй половине 2022 года Банк России ждет возвращения инфляции к целевому уровню 4%.

"В свою очередь, это приведет к возвращению реальных ставок в экономике в положительную область, что повысит привлекательность рублевых вложений для инвесторов и будет способствовать укреплению национальной валюты на средне- и долгосрочном горизонте", — полагает аналитик.

Если говорить о монетарной политике ФРС, то здесь многое будет зависеть от динамики инфляции и уровня занятости населения.

"После резкого ускорения инфляции до 4,2% представителям Федрезерва все же удалось убедить участников рынка в том, что наблюдаемый в настоящее время рост потребительских цен носит временный характер. Однако на прошлой неделе от регулятора стали поступать сигналы, что на ближайших заседаниях может возникнуть необходимость рассмотреть вопрос о возможном снижении темпов покупки активов с рынка, если американская экономика продолжит восстанавливаться высокими темпами", — заключила аналитик.