МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Инвестиции не то направление, где полезно заниматься самообманом. Необходимо очень точно и подробно считать доходность ваших вложений, чтобы результат соответствовал вашим ожиданиям. Об этом рассказал агентству "Прайм" создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко.

"Если правильно посчитать доходность инвестиций, то можно обнаружить, например, что доход от депозита в банке — это не доход вовсе, а расход, и ваш капитал от такого вложения ежегодно уменьшается. Или, например, можно увидеть, что инвестиции в недвижимость помогли вам сохранить капитал, но не приводят к быстрой окупаемости — на реальный возврат инвестиций (если не продавать саму недвижимость) потребуется 15-20 лет, а не 5-10, как вы рассчитывали изначально", — указывает эксперт.

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Очень часто мы слышим, что кто-то получил очень быстрый и большой доход, например, за месяц какая-то высокорискованная инвестиция принесла вашему знакомому 20%.

"В подсчете доходности инвестиций необходимо придерживаться долгосрочного периода. Информативно считать доходность из расчета трех лет. Период в 1 год — минимальный, с точки зрения информативности таких расчетов. Посмотрите, какая средняя доходность будет за год у вашего друга. Возможно, это будут вовсе не такие впечатляющие цифры", — объясняет финансист.

Также стоит считать доходность ваших инвестиций за вычетом налогов и всех возможных издержек, будь то комиссии брокеров или посредников или любые другие расходы. Так, например, если вы инвестируйте в арендную недвижимость, учитывайте коммунальные расходы, амортизацию и ремонт.

"Очищенная от всех возможных расходов доходность будет ниже, но она будет гораздо ближе к тому, что вы реально заработаете. Иногда кажущиеся незначительными расходы, например, комиссии брокеров при торговле ценными бумагами, могут практически свести на нет вашу доходность", — отмечает Клопенко.

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Для большей точности стоит считать доходность в валюте. На текущий момент доллар США — самая востребованная валюта в мире и практически все мировые цены пересчитываются по отношению к ней. Используйте текущий курс на день расчета. Для еще большей точности можно также учитывать инфляцию по доллару США, после пандемии она несколько выросла и может достигнуть 4-5% в год, что "очень даже существенно".

И наконец, когда вы считаете вашу доходность на годы или даже десятилетия вперед — помните о сложных процентах. В них — залог успеха инвестора, который "оборачивается гораздо большим ежегодным доходом, чем это предполагалось изначально". Процент доходности ежегодно начисляется не на изначальный капитал, а на увеличенный за счет доходности за прошлый год. "Так что старайтесь инвестировать долгосрочно и как можно меньше изымайте капитал во время инвестирования — вы будет вознаграждены за это", — заключает Клопенко.