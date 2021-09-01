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Аналитик объяснил, почему не стоит покупать золото
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Золото выступает тихой гаванью в ситуации высокой инфляции и низких ставок — значит, при затухании проинфляционных факторов драгметалл попросту лишится привлекательности. Об этом... ПРАЙМ, 01.09.2021
михаил зельцер, бкс, инфляция, золото, инвестиции, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Золотые слитки и самородки
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МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Золото выступает тихой гаванью в ситуации высокой инфляции и низких ставок — значит, при затухании проинфляционных факторов драгметалл попросту лишится привлекательности. Об этом агентству "Прайм" рассказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.
По его словам, золото в настоящее время очень чувствительно к любой информации, способной оказать влияние на монетарный курс Центробанка США.
"ФРС
оценивает два фактора при принятии решения о сворачивании программы количественного смягчения (QE) — динамика рынка труда и инфляция. При этом пристальное внимание уделяется темпам распространения пандемии и вакцинации. Если произойдет секвестр QE, реальные процентные ставки начнут рост. Доллар продолжит укрепление, а учитывая исторически высокую обратную корреляцию валюты США и золота, позиции драгметалла могут значительно пошатнуться", — полагает эксперт.
В общем, ожидания сводятся к объявлению плана секвестра на заседании регулятора 22 сентября, а реализацию можно ждать к концу года — ФРС снизит ежемесячный объем покупок госбумаг и ипотечных активов.
С технической точки зрения, пока котировки золота находятся ниже $1820, инструмент будет тяготеть в область минимумов августа — к $1700, заключает Зельцер.
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