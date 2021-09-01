МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Золото выступает тихой гаванью в ситуации высокой инфляции и низких ставок — значит, при затухании проинфляционных факторов драгметалл попросту лишится привлекательности. Об этом агентству "Прайм" рассказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер. Эксперт рассказал, есть ли валюта, которая до сих пор обеспечена золотом

По его словам, золото в настоящее время очень чувствительно к любой информации, способной оказать влияние на монетарный курс Центробанка США.

"ФРС оценивает два фактора при принятии решения о сворачивании программы количественного смягчения (QE) — динамика рынка труда и инфляция. При этом пристальное внимание уделяется темпам распространения пандемии и вакцинации. Если произойдет секвестр QE, реальные процентные ставки начнут рост. Доллар продолжит укрепление, а учитывая исторически высокую обратную корреляцию валюты США и золота, позиции драгметалла могут значительно пошатнуться", — полагает эксперт.

В общем, ожидания сводятся к объявлению плана секвестра на заседании регулятора 22 сентября, а реализацию можно ждать к концу года — ФРС снизит ежемесячный объем покупок госбумаг и ипотечных активов.

С технической точки зрения, пока котировки золота находятся ниже $1820, инструмент будет тяготеть в область минимумов августа — к $1700, заключает Зельцер.

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