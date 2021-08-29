МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Если в мире начнет ускоряться инфляция, то не будет защитных валют. Валюты всех стран пострадают в той или иной степени, поскольку держать в этот момент сильную валюту — это значит сделать экономику неконкурентоспособной. Об этом агентству "Прайм" рассказал руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ "Универ Капитал" Андрей Верников. Названа идеальная валюта для долгосрочных сбережений

Возможно, "чуть меньше пострадают накопления в долларах", потому что у ФРС США больше возможности для подъема ключевой ставки.

Как сделать так, чтобы при инфляции не сгорели деньги, — это вопрос не только финансовый, но и вопрос философии жизни.

Хорошая стратегия — это повышение качества жизни перед тем, как инфляция разогналась, говорит специалист.

"Если кому-то нужны кладовые помещения или гараж — самое время купить эти объекты и повысить качество жизни. Если нужна квартира большая по площади, то ее тоже надо купить", — поясняет он.

Вместе с тем, понятия о качестве жизни у всех разные. Покупка недвижимости тоже защищает от инфляции, но не в полной мере – например, последние три недели цены не растут, и эксперт сомневается, что в условиях ужесточения денежной политики вложения в недвижимость обгонят инфляцию. "Ближе к телу". Почему россияне снова копят доллары по старинке

Имеет смысл вкладываться в любые материальные активы. Золото и серебро – это тоже хорошие активы, но они растут ступеньками. Какое-то время цена может стоять на месте, прежде чем начнется рост.

"Вложения в акции растущих бизнесов, к примеру, в акции Сбербанка — хорошая идея. Но надо иметь в виду, что в тот момент когда инфляция разгонится, многие компании не смогут генерировать прибыль и платить большие дивиденды, и такие акции будут плохой защитой", — заключает эксперт.