МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Большинство розничных инвесторов проигрывают профессиональным управляющим. И это не пустое заявление: консалтинговая компания Dalbar уже 45 лет ведёт исследование по доходности индивидуальных клиентов в США, их результат неутешителен. Среднегодовая доходность за последние 20 лет самостоятельного инвестора составила 2,9% против 7,5% для рынка акций США и 5% для облигаций, то есть ниже любого отдельно взятого класса активов, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий. Силы покупателей на российских биржах еще не исчерпаны

"Секрет данного результата простой — нехватка времени как на принятие решения (управление портфелем) так и на анализ (выбор ценных бумаг). Основной фактор, который снижает доходность портфеля, — это деньги (кеш). Розничные инвесторы всегда ищут точку входа (ждут просадки, кризиса, а когда он приходит, лишь единицы покупают), поэтому держат большую долю денег на счету, в то время как профессиональные инвесторы придерживаются полной загрузки активами", — поясняет эксперт.

По его словам, если каждый год инвестировать в индекс SP500 одну и ту же сумму на максимумах года, то средняя доходность составит 7,5% в год за последние 20 лет, а если на минимумах каждого года, то 8,8%. Разница всего 1,3% в год.

"Стоит ли вечный поиск точки входа такой минимальной разницы? Системное и регулярное инвестирование (усреднение) — основной залог хорошего результата для долгосрочных непрофессиональных инвесторов, считает", — считает он. Самый богатый человек в мире инвестирует в бессмертие человечества

Ещё одна типовая ошибка начинающих инвесторов в том, что большая часть из них считает, что не нужно продавать убыточные позиции, пока они не отрастут.

"Данный эффект возникает, когда ваша инвестиционная вселенная ограничена количеством имен — нет времени на поиск новых идей. Мы всегда видим левую часть графика — куда он пойдет дальше вверх или вниз? Вправо он пойдёт! Не бойтесь закрывать убыточные позиции — ищите новые точки роста, рынки растут и возможности огромны", — говорит Русецкий.

По его мнению, важную роль играет концентрация портфеля: чем меньше позиций, тем выше отклонение вашего портфеля от среднерыночного.

"Вы можете заработать значительно больше рынка, но и потерять соответственно. Формируйте портфель из большого количества позиций — 15-20 штук, за большим не уследите, у частного инвестора обычно не так много времени", — советует он.

Также не стоит инвестировать по рекомендациям и сообщениям анонимных телеграм-каналов. Вы сами всегда можете стать профессионалом, но на это нужно время, как минимум 10 тысяч часов практики или 5 лет работы.

Соблюдая элементарные меры финансовой гигиены при инвестировании, можно получать стабильные хорошие результаты, заключил Русецкий.

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