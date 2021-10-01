Эксперт научила, как сдать экзамен на квалифицированного инвестора
Эксперт Ермилова: сдать экзамен квалифицированного инвестора можно в специальных учебных заведениях
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МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ, Михаил Макаров. Чтобы стать полноценным участником фондового рынка и зарабатывать на нем, необходимо получить статус квалифицированного инвестора. О том, как подготовиться к экзамену, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.
"Это профильные образовательные программы, которые реализуются вузами или специализированными профильными центрами. Помимо этого, дополнительно можно использовать профильную литературу. Книги по инвестициям, инвестиционному проектированию, инвестиционной деятельности", — сообщила Ермилова.
Ещё, по ее словам, одним вариантом может быть сертификация по программам CFA, аудитора, страхового актуария, и подобных программ. Человек может получить аттестат специалиста финансового рынка и этого может быть достаточно.