МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ, Михаил Макаров. Чтобы стать полноценным участником фондового рынка и зарабатывать на нем, необходимо получить статус квалифицированного инвестора. О том, как подготовиться к экзамену, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова. Инвестор предсказал США новую Великую депрессию

Согласно нововведениям, теперь необходимы сдавать квалифицированный экзамен для того, чтобы быть инвестором на финансовом рынке. Для подготовки можно воспользоваться несколькими возможностями:

"Это профильные образовательные программы, которые реализуются вузами или специализированными профильными центрами. Помимо этого, дополнительно можно использовать профильную литературу. Книги по инвестициям, инвестиционному проектированию, инвестиционной деятельности", — сообщила Ермилова.

Ещё, по ее словам, одним вариантом может быть сертификация по программам CFA, аудитора, страхового актуария, и подобных программ. Человек может получить аттестат специалиста финансового рынка и этого может быть достаточно.

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