МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. На данный момент ключевыми факторами поддержки рубля остаются высокие цены на газ, нефть и уголь из-за энергетического кризиса, который распространился как на Запад, так и на Восток. Рубль будет получать поддержку от цен на энергоносители на фоне восстановления мирового спроса на топливо и после пандемии. Однако то, что мы наблюдаем сейчас, вероятно, имеет краткосрочный эффект, рассказывает агентству "Прайм" аналитик ФГ "ФИНАМ" Андрей Маслов. Газовый переворот на валютном рынке: что ждет рубль, доллар и евро

"Скорее всего, Россия и ЕС договорятся об увеличении поставок природного газа ближе к наступлению холодов, что снизит цену как на "голубое топливо", так и на нефть и нефтепродукты, которые на данный момент растут как товар-заменитель для выработки электроэнергии", — считает эксперт.

Рынки сегодня подвержены волне risk-on настроений в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в мире. Также в российскую валюту заложены ожидания от повышения процентной ставки Банком России на 25–50 п. п. уже на этой неделе.

"Сегодня рубль остается одним из главных бенефициаров энергокризиса, а 5-летние CDS на Россию под конец прошлой недели продолжали снижение до уровня в 84,3. Помимо прочего, курс рубля сейчас поддерживается приближением налогового периода", — продолжает финансист. США решились на отчаянный шаг ради доллара

По его мнению, возможное увеличение поставок газа в Европу приведет к снижению цен на газ и нефть, что негативно повлияет на рубль. Также стоит понимать, что несмотря на глобальный risk-on, пандемия все еще не подошла к концу, и возможны новые вспышки коронавируса, которые вновь могут затормозить восстановление мировой экономики.

Маслов отмечает, что инвесторы и аналитики ждут ноябрьского заседания ФРС, на котором, возможно, будет анонсировано сворачивание масштабной программы по покупке казначейских облигаций, что в свое очередь привет к росту доходности по гособлигациям США и окажет поддержку доллару. Также ожидается что и в ЕС в первой половине 2022 года возможно сокращение QE, что также укрепит и евро.

"В целом наш базовый прогноз на четвертый квартал текущего года составляет 71,5–74 рубля за доллар и 82–86 рубля за евро, однако в краткосрочной перспективе мы допускаем снижение курса ниже 70 руб. за доллар и 80 руб. за евро", — заключил финансист.