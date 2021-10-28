МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. На мировых рынках товаров и валют вот уже несколько месяцев происходят события, которые не оставляют равнодушными представителей промышленности, бизнеса и многочисленных наблюдателей. Один из вопросов, который не может не волновать многих россиян, касается динамики курсов рубля и доллара США. Что будет дальше с американской валютой? Стоит ли покупать ее в обозримой перспективе или лучше довериться отечественному рублю? На эти и ряд сопутствующих вопросов агентству "Прайм" ответил Андрей Маслов, аналитик ФГ "Финам". Газовый переворот на валютном рынке: что ждет рубль, доллар и евро

"На данный момент доллар снижается в основном на фоне глобальных настроений, которые во многом выглядят не очень обнадеживающими. Промышленное производство в США и Китае продолжает показывать рекордно низкие темпы роста. Инфляция продолжает расти, глобальный энергетический кризис нанес удар по и без того находящемуся в трудном положении промышленному производству и энергетическому сектору. Все это пока не похоже на "победу над коронавирусом, завершение пандемии и переход к новому экономическому циклу". Напротив, это скорее вызывает тревогу относительно излишнего оптимизма на рынках", – рассуждает специалист.

"Что касается пары рубль-доллар, то дополнительную поддержку рублю как "сырьевой" валюте оказывает энергетический кризис, а недавнее повышение ключевой ставки на 0,75 п. п., до 7,5%, может сделать рубль одной из наиболее устойчивых валют развивающихся экономик", – разъясняет он.

Маслов полагает, что ослабление доллара продлится до ноябрьского заседания ФРС, если регулятор заявит, что начинает сворачивать программы покупки гособлигаций. "Это, в свою очередь, ускорит рост их доходностей и сделает долларовые облигации более выгодным вложением, подогрев, соответственно, спрос на американскую валюту", – делает вывод аналитик.

"Исходя из вышесказанного, разумно было бы покупать доллар в течение следующих двух недель. Если на ноябрьском заседании Федрезерв действительно объявит о сокращении количественного смягчения, доллар может значительно укрепиться. Хотя стоит отметить, что доходности казначейских облигаций уже выросли. То есть в некотором роде сокращение уже заложено в текущий курс", – подводит Маслов итог рассуждений о перспективах американской валюты.

Говоря о евро, специалист отмечает: "Европейская валюта остается одной из важнейших в мире, и она во многом куда стабильнее перенесла два года пандемии, чем ее американский аналог. При этом есть шанс на еще большее ее укрепление, хотя и нет оснований ожидать, что ЕЦБ быстрее начнет нормализацию денежно-кредитной политики, чем тот же ФРС, скорее наоборот".