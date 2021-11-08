МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Исторически сложилось так, что валюта растёт ближе к новогодним праздникам. Это в меньшей степени связано с "верой" в подобный тренд, а имеет вполне обоснованную экономическую подоплеку. О том, с чем это связано, подробно рассказал агентству "Прайм" аналитик ФГ "ФИНАМ" Андрей Маслов. Финансист рассказал, что может обвалить рубль до Нового года

Во-первых, он обратил внимание на то, что в России, в отличие от других стран, не имеющих "советского наследия", выходные длятся примерно десять дней, за которые потребление товаров и услуг значительно возрастает.

"Многие товары импортируются в Россию, и на них в эти дни растет спрос, чем и пользуются продавцы, совершая закупки за рубежом. Для этого необходима иностранная валюта, что приводит к повышенному спросу на валюту и ослаблению рубля", — отметил Маслов.

Во-вторых, аналитик напомнил, что у российских компаний финансовый год совпадает с календарным Новым годом, и пик выплат по внешним долгам также приходится на конец года. Для этого им требуется перевести рубли в валюту, что также способствует повышению спроса на нее и, логично, ослаблению рубля.

В-третьих, как отмечает Маслов, из-за завершения финансового года рублевой ликвидности становится значительно больше на фоне пика бюджетных расходов к концу года. Все это влияет на общее положение рубля на внутреннем валютном рынке.

Аналитик выразил мнение, что вера людей в ослабление рубля также вносит лепту в предновогодние курсовые перипетии, хотя, пожалуй, меньшую чем вышеуказанные экономические причины. В то же время привязка к конкретным датам более чем логична, так как рынки заранее знают, когда будет принято то или иное решение и можно оценить вероятность различных исходов. Особенно это касается рубля, который зависим от цен на нефть и геополитических факторов. Пристроили лишние доллары. Как Америка раздула энергокризис

В целом пристально следить за рынками следует только тем, кто планирует крупные покупки, имеет большой оборот средств и в целом как-то связан с иностранной валютой.

"Хранить сбережения лучше в "защитных валютах", таких как доллар, евро, фунт, иена или франк, но колебания в 1% не сыграют роли для простых потребителей, а "заработать на форексе" возможно скорее специализированным финансовым организациям ввиду низкой доходности валютного рынка по сравнению с рынком деривативов", — посоветовал он.