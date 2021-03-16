МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Чтобы заработать на рубле, когда он растёт, нужно понимать, по каким причинам он укрепляется. Также стоит подумать и оценить срок, в течение которого этот рост может быть продолжен, рассказала агентству "Прайм" финансовый советник Анна Харченко.

"Если период очень короткий, при этом вы инвестор, а не трейдер, то лучше вообще не реагировать на колебания курса и придерживаться своей стратегии инвестирования. Торговля фьючерсами несёт очень высокие риски", — указывает эксперт.

Не только в доллар. Как собрать сбалансированный валютный портфель

Финансист рекомендует присмотреться к акциям российских нефтяных компаний, если исходить из того, что цена нефти не опустится на среднем сроке или долгом периоде. По ее словам, можно заработать на росте курсовой стоимости, а также получить дивиденды.

Кроме того, Харченко предлагает рассмотреть и вложения в государственные облигации и корпоративные долги российских компаний. Это, по ее мнению, будут "довольно спокойные" инвестиции, и доход по ним потенциально меньше, чем в акциях, но больше, чем в депозите.

Эксперт назвала два угрожающих фактора для рубля Ещё один вариант заработать в ситуации роста рубля — купить иностранную валюту. Доллар растёт на длинном горизонте, и кардинальных перемен, чтобы этого не происходило, не наблюдается. Поэтому, как считает специалист, можно докупать в портфель американскую валюту, а также евро на привлекательных уровнях.

"Стоит помнить о дополнительной возможности увеличить доходность портфеля, которая работает всегда, вне зависимости от курса валют. Индивидуальный инвестиционный счёт гарантирует вам доходность 13%, если вы ранее платили такой НДФЛ из своих доходов. Просто совместите покупку ценных бумаг и государственную программу. Тогда, даже в случае самых консервативных вложений, например, ОФЗ, вы сможете получить доходность выше 18%", — резюмирует Харченко.