Специалист объяснила, как заработать на кредитной карте
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Использовать карту с льготным периодом с целью извлечения денежной выгоды сложно. Конечно, есть возможность пользоваться программами лояльности от банка и его партнеров в виде кешбэков и баллов, которые можно использовать в дальнейшем при оплате товаров и услуг, в том числе, покупая их по скидкам. Но все это временные и незначительные выгоды. Об этом агентству "Прайм" рассказала доцент кафедры банковского дела Университета "Синергия" Екатерина Исаева.
"Несомненно, заемщик имеет возможность приобрести товары или услуги сегодня и пользоваться ими, а не копить на их приобретение. То есть, такая карта позволяет сократить разрыв между потребностью в средствах у одного человека и наличием их у банка-кредитора", — говорит она.
Эксперт также напоминает, что в основе кредитной карты с льготным периодом лежит кредит, который традиционно базируется на принципах срочности, платности, возвратности. Кредит по определению не может быть бесплатным — это тогда нарушает его сущность как экономической категории. Поэтому прежде всего кредиты выгодны самим банкам.
"Для понимания механизма работы подобного карточного продукта требуется серьезная самоорганизация и финансовая подкованность, начиная с момента ознакомления с условиями договора и порядком расчета процентов за пользование. Это "интеллектуальная выгода" от вложения в свое образование и повышение финансовой грамотности, но говорить о чистой финансовой выгоде затруднительно", — резюмирует эксперт.
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