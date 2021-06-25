МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. В настоящее время у российской валюты есть несколько факторов, которые играют на укрепление, рассказал агентству "Прайм" аналитик УК Альфа-Капитал Денис Бадьянов. Ловушка для рубля. Что будет с российской экономикой при нефти по $100

"На торгах в четверг рубль торгуется на уровне 72,85 — 72,99 руб., евро подешевел до 86,85 руб. Стоимость бивалютной корзины снизилась на 9,31 коп. к уровню закрытия 22 июня и составила 79,17 рубля", — отметил он.

В настоящее время на укрепление и к доллару, и к евро, играет сразу несколько факторов, поясняет эксперт.

Во-первых, высокий спрос на рисковые активы среди инвесторов, которые в поиске дополнительных возможностей для получения прибыли активно вкладываются в рублевые бумаги.



Во-вторых, несмотря на недавние заявления со стороны США, что Белый дом намерен продолжить санкционное давление на Россию, конкретных решений пока нет. И это обещает относительно стабильную ситуацию, пока Конгресс не согласует новые ограничения (о них пока не объявлено и в любом случае будет долгий процесс согласований).



В-третьих, растущий спрос на энергоносители, растущие котировки нефти и газа также поддерживают российский рубль.

Бадьянов добавляет, что до конца июня компании-экспортеры в России конвертируют валютную выручку в рубли и выплачивают в бюджет НДС, налог на прибыль и акцизы. Этот фактор также становится серьезным основанием для роста рубля относительно доллара и евро.

Но по окончании месяца налоговый период перестанет быть поддерживающим, а 1 июля пройдет очередное заседание ОПЕК+, где будет решаться вопрос по квотам на третий квартал. Цены на нефть могут при этом снизиться на короткое время, но незначительно — решение альянса будет наверняка соответствовать уровню спроса на рынке. Не сдастся без боя. Когда доллар потеряет статус главной резервной валюты

"Вполне вероятно, что с началом нового месяца у рубля начнется небольшая просадка, но фундаментально отечественная валюта выглядит довольно устойчиво к доллару и евро, поэтому стоит ожидать снижения курса до 73 за доллар и 87-87,5 за евро", — прогнозирует специалист.

Дальнейшая динамика будет зависеть от новостного фона по санкциям, поскольку остальные факторы будут работать в пользу рубля (спрос на риск у инвесторов и нефтяные цены).

Вероятнее всего, что в течение июля курс будет оставаться стабильным и, возможно, вернется к уровню около 72,0 за доллар и 86, 0 за евро, подытожил он.