МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Вашингтон готовит новый пакет санкций против "Северного потока-2". Теперь поводом для таких действий стало не беспокойство за энергобезопасность Европы, а ситуация с Алексеем Навальным. И это несколько удивляет, ведь оппозиционер не первый месяц находится в колонии. Опрошенные агентством "Прайм" эксперты считают, что разговоры об очередных санкциях против компаний, участвующих в строительстве газопровода, носят символический характер, не направленный на то, чтобы действительно заблокировать ввод трубы в эксплуатацию. Холодные зимы. Как запуск "Северного потока-2" обрушит ГТС Украины

США намерены вводить новые ограничения в отношении российских компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2". Об этом в воскресенье, 20 июня, заявил советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он уточнил, что вопрос введения санкций в отношении европейских партнеров США тоже остается актуальным.

При этом ранее Белый дом констатировал, что помешать реализации проекта будет сложно, поскольку газопровод практически достроен. В середине мая Соединенные Штаты отказались от санкций против Nord Stream 2 AG, объяснив это противоречием национальным интересам, но потом ввели ограничения против российских компаний и кораблей, задействованных в строительстве трубопровода.

БАЙДЕН УКРЕПЛЯЕТ ПОЗИЦИИ

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, слова Салливана о новых санкциях против "Северного потока-2" являются лишь символическим жестом, не направленным на то, чтобы заблокировать ввод газопровода в эксплуатацию.

"Если бы подобная цель действительно ставилась, то администрация США добивалась бы и расширения санкций против европейских компаний. Но санкции против них, как известно, были приостановлены", — рассказал агентству политический обозреватель Дмитрий Галкин.

С ним соглашается старший научный сотрудник Института США и Канады Олег Теребов: слова представителя белого Дома ничто иное, как информационный шум, направленный на укрепление политической позиции Байдена. МИД оценил новые заявления США по санкциям против "Северного потока-2"

"Республиканцы критикуют Байдена как "слабака" за сам факт встречи с президентом России Владимиром Путиным. Поэтому подобные речи говорятся для американской оппозиции и публики", — считает он.

Следует заметить, что в число политиков, критикующих Байдена за стремление снизить напряженность в российско-американских отношениях, входят не только республиканцы, но и некоторые видные представители Демократической партии США. Например, председатель комитета Сената по международным отношениям Роберт Менендес.

И все же какие-то санкции со стороны США будут введены, несмотря на понимание, что серьезного влияния на "Северный поток-2" уже ничего не окажет.

Принимая такое решение, администрация Байдена решает две важные политические задачи, считает Галкин.

"После этого у критиков курса Байдена, направленного на восстановление отношений с Россией, больше не будет возможности утверждать, что президент идет на односторонние уступки, несмотря на то, что Москва пока не продемонстрировала готовности к поиску компромисса с Вашингтоном", — говорит политолог.

Кроме того, союзники США, занимающие жесткую антироссийскую позицию, прежде всего Польша и Украина, после введения новых санкций Баденом смогут быть уверены: противостояние между США и Россией сохранится в обозримом будущем, добавляет он. В Берлине призвали не использовать "Северный поток-2" против Украины

УТЕРЕТЬ НОС РОССИИ

Вместе с тем, США считают, что вправе оказывать дальнейшее давление на России по вопросу строительства и использования газопровода, так как вопрос "Северного потока-2" не являлся предметом переговоров на саммите в Женеве, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

Более того, если ранее санкции со стороны США являлись необходимой мерой для защиты исключительно своих собственных экономических интересов, то на текущий момент аргументация пополнилась экологической составляющей и геополитикой, добавляет он.

"Северный поток-2" затрагивает слишком серьёзные вопросы геополитики, дабы оставить его в покое. Это и оплата функционирования украинского государства через получение средств от транзита российского газа, и препятствие более тесному экономическому сотрудничеству между Россией и Германией, и сокращение доходов РФ от экспорта ресурсов", — поясняет аналитик.

Также можно говорить еще об одном важном аспекте, который затронул Джо Байден в рамках своей пресс-конференции после встречи с Путиным. По мнению Кочеткова, американский лидер попытался подтолкнуть президента РФ к разрыву отношений с Китаем и намекнул, что дружба России с КНР ничем хорошим не закончится.

Собеседник издания отметил, что такое давление на Россию со стороны США будет продолжаться со всех сторон. Но, заключает он, можно ожидать, что иногда Москве будут предлагать какие-либо компромиссные решения, похожие скорее на "пряник", чем на "Кнут".