МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. В пользу укрепления американского доллара на мировой арене есть как минимум один яркий фактор. Однако все не так однозначно, рассказала агентству "Прайм" начальник отдела аналитики и продвижения "БКС Мир инвестиций" Оксана Холоденко. Уолл-стрит прошел стресс-тесты ФРС легко

Одним из весенних рисков для доллара стала ситуация вокруг инфляции в США. Любимый инфляционный показатель ФРС — ценовой индекс потребительских расходов — в мае вырос на 3,9% (г/г). Это стало 30-летним максимумом. Без учета еды и энергоносителей (волатильной компоненты) показатель увеличился на 3,4%.

По итогам июньского заседания Федрезерв повысил прогноз по инфляции на 2021 год с 2,4% до 3,4%. Регулятор пояснял, что в ходе ближайших заседаний будет обсуждать сворачивание программы QE. Это явный фактор в пользу укрепления доллара против корзины мировых валют. "Однако есть некоторые моменты, которые делают ситуацию не столь однозначной", — отметила специалист.

Представители ФРС отмечали: всплеск инфляции может оказаться временным. Весной наблюдался сезонный фактор и компенсационный рост, связанный с эффектом низкой базы прошлого года.

Инфляционные ожидания с начала июня начали сокращаться. Согласно сегменту гособлигаций, в ближайшую пятилетку инфляция может составить 2,15% годовых, по сравнению с 2,3% в начале месяца. Это смягчает риски, связанные с возможностью резкого ослабления монетарного стимулирования, говорит специалист.

"Аналогичная ситуация в целом и в еврозоне", — отмечает Холоденко.

Спред доходности 10-летних американских и немецких облигаций гособлигаций вырос с 1,66% до 1,79%.

"При прочих равных условиях, это фактор в пользу укрепления доллара против евро. До конца лета высока вероятность спуска пары eur/usd в район 1,17-1,165", — подытожила она.

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