Россиянам дали совет, когда начинать продавать доллары и евро
МОСКВА, 28 июн – ПРАЙМ. Мы привыкли судить о стоимости доллара и евро по отношению к рублю, но важно также анализировать их стоимость в отношении других валют. К примеру, в течение 2020 года доллар потерял к евро 9% стоимости, а до конца этого года прогнозируется снижение еще на 5-7% из-за строительства "Северного потока 2". Но это не значит, что все мы должны избавляться от доллара и немедленно скупать евро, рассказала агентству "Прайм" директор по развитию инвестиционной компании GLS INVEST Оксана Покровская.
"Для частных инвесторов доллар перестает быть универсальной "тихой гаванью" и единственным средством хранения ресурсов. Сейчас диверсификация валютной корзины для сбережения накоплений важна, как никогда раньше", — отмечает аналитик.
Есть определенные "звоночки", по которым можно сориентироваться купить или продать валюту по более выгодной цене. Чтобы эти звоночки распознавать, необходимо следить за заявлениями Центробанка.
"Если ЦБ объявляет о закупке долларов, значит, это хорошее время для продажи ранее купленной валюты, поскольку курс доллара однозначно будет расти. И наоборот: если ЦБ снижает объем валютного резерва, значит, доллар подешевеет и имеет смысл его купить", — делится Покровская.
Инвестирование в диверсифицированный валютный портфель – неплохой способ сохранить сбережения в долгосрочной перспективе. Но непрофессионалу я не советовала бы пытаться играть на разнице курсов на коротких дистанциях – есть риск потерять больше на разнице курсов и биржевых или банковских комиссиях, добавляет эксперт.
Курсы валют довольно непредсказуемы и зависят не столько от цен на нефть, сколько от политической обстановки. К примеру, в апреле речь зашла о новом витке санкций против РФ, в том числе о возможном отключении нашей страны от SWIFT, и доллар подорожал почти до 78 рублей, а евро до 92, напомнила она.
"Гроза" миновала, прошла информация о встрече президентов США и РФ – и на 5 июня доллар торговался за 73,27 рубля, евро – за 88,7. В целом, пока ситуация выглядит спокойно. Но даже если случится резкое проседание курса рубля, не стоит бежать в обменники и покупать валюту на пике ее цены, как это было в марте прошлого года, заключила Покровская.
https://1prime.ru/Forex/20210628/834038075.html