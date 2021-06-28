МОСКВА, 28 июн – ПРАЙМ. Мы привыкли судить о стоимости доллара и евро по отношению к рублю, но важно также анализировать их стоимость в отношении других валют. К примеру, в течение 2020 года доллар потерял к евро 9% стоимости, а до конца этого года прогнозируется снижение еще на 5-7% из-за строительства "Северного потока 2". Но это не значит, что все мы должны избавляться от доллара и немедленно скупать евро, рассказала агентству "Прайм" директор по развитию инвестиционной компании GLS INVEST Оксана Покровская.

"Для частных инвесторов доллар перестает быть универсальной "тихой гаванью" и единственным средством хранения ресурсов. Сейчас диверсификация валютной корзины для сбережения накоплений важна, как никогда раньше", — отмечает аналитик.

Не сдастся без боя. Когда доллар потеряет статус главной резервной валюты

Есть определенные "звоночки", по которым можно сориентироваться купить или продать валюту по более выгодной цене. Чтобы эти звоночки распознавать, необходимо следить за заявлениями Центробанка.

"Если ЦБ объявляет о закупке долларов, значит, это хорошее время для продажи ранее купленной валюты, поскольку курс доллара однозначно будет расти. И наоборот: если ЦБ снижает объем валютного резерва, значит, доллар подешевеет и имеет смысл его купить", — делится Покровская.

Инвестирование в диверсифицированный валютный портфель – неплохой способ сохранить сбережения в долгосрочной перспективе. Но непрофессионалу я не советовала бы пытаться играть на разнице курсов на коротких дистанциях – есть риск потерять больше на разнице курсов и биржевых или банковских комиссиях, добавляет эксперт.

Курсы валют довольно непредсказуемы и зависят не столько от цен на нефть, сколько от политической обстановки. К примеру, в апреле речь зашла о новом витке санкций против РФ, в том числе о возможном отключении нашей страны от SWIFT, и доллар подорожал почти до 78 рублей, а евро до 92, напомнила она.

"Гроза" миновала, прошла информация о встрече президентов США и РФ – и на 5 июня доллар торговался за 73,27 рубля, евро – за 88,7. В целом, пока ситуация выглядит спокойно. Но даже если случится резкое проседание курса рубля, не стоит бежать в обменники и покупать валюту на пике ее цены, как это было в марте прошлого года, заключила Покровская.