МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Валютные операции, которые ЦБ совершает в интересах Минфина России с начала года, ослабили рубль на 5-10%: без покупки валюты для Фонда национального благосостояния (ФНБ) курс российской валюты находился бы в диапазоне 65-70 рублей за доллар, подсчитал для РИА Новости генеральный директор УК "Спутник – Управление Капиталом" Александр Лосев.

"Девальвационный вклад ежедневных покупок долларов на внутреннем рынке (с последующей продажей этих долларов на внешнем рынке) можно оценить в диапазоне 5-10%. Вклад в инфляцию – дополнительные 1-2%, поскольку курс доллара завышен, что сказывается на стоимости импорта, а в финансовую систему поступают миллиарды рублей. Если бы этой скупки долларов не было, курс доллар/рубль находился бы в диапазоне 65-70", – сказал Лосев.

Минфин РФ по бюджетному правилу направляет на покупки валюты дополнительные доходы от высокой цены нефти, в следующем году накопленные активы будут перечислены в ФНБ. В мае министерство отказалось от доллара в структуре ФНБ в пользу других валют и золота, которому отведено 20% в объеме фонда. Операции в интересах Минфина проводит ЦБ, при этом регулятор по-прежнему покупает на рынке только валюту. В текущем периоде – с 7 июля по 5 августа 2021 года объем таких покупок должен составить 296 миллиардов рублей, ежедневно на эти цели планируется направлять 13,5 миллиарда рублей.

"О значимости этих валютных интервенций говорит тот факт, что рубль перестал быть "нефтяной валютой" и уже никак не реагирует на рекорды стоимости котировок барреля нефти", – сказал эксперт. Он напомнил, что в разгар пандемии в прошлом году, когда стоимость барреля нефти опускалась до 32 долларов, стоимость доллара была почти такой же, как и сейчас – около 72 рублей. "Потому что не было таких интервенций против рубля", — объяснил он.

"Несмотря на многолетние заявления Банка России о том, что в России действует режим плавающего валютного курса, курс рубля к доллару у нас не плавающий, а биржевой, определяемый балансом спроса и предложения валюты на биржевых торгах, где каждый день Банк России по поручению Минфина осуществляет валютные инвенции, направленные на ослабление рубля", – заявил Лосев. Посол России в США назвал санкции минторга конфронтационным шагом

И несмотря на то, что объем покупок ЦБ составляет всего около 1% от биржевого оборота, этот постоянный фактор давления на рубль, по словам эксперта, часто является даже более весомым, чем санкционная риторика США. "Объёмы операций постоянно растут, а сам Банк России исторически является наиболее авторитетным и могущественным участником внутреннего валютного рынка", — объяснил он.