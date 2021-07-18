МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ, Татьяна Киселева. ОПЕК+ на заседании в воскресенье достиг долгожданного консенсуса, продлив нефтяную сделку до конца всего 2022 года и решив с августа увеличивать добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно до полного выхода из текущих ограничений производства.

"На сегодня мы отмечаем дефицит на рынке, поэтому и было принято решение о том, что необходимо ежемесячно увеличивать на 400 тысяч баррелей в сутки добычу", — объяснил решение ОПЕК+ вице-премьер РФ и сопредседатель альянса Александр Новак.

Примечательно, что изначально комитет ОПЕК+ рекомендовал ежемесячно увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки только в августе-декабре 2021 года. Итоговые параметры оказались сверх ожиданий рынка.

Но альянс отмечает позитивные признаки улучшения общей ситуации: растет спрос на нефть, на фоне вакцинации увеличивается активность в авто- и авиаперевозках, ожидается рост мировой экономики на 5,5-6% в этом году.

По оценке ОПЕК+, это решение позволит к концу сентября 2022 года постепенно выйти из текущих обязательств по сокращению добычи на почти 5,8 миллиона баррелей в сутки, если этому будут соответствовать условия на рынке. При этом альянс сохраняет за собой пространство для пересмотра соглашения при изменении ситуации.

ГОРДИЕВ УЗЕЛ

Участники ОПЕК+ не могли достичь консенсуса с первых дней июля. Из-за этого нефтяные котировки сначала пробили максимум с осени 2018 года в ожидании усиления дефицита предложения, но затем растеряли весь этот рост на фоне неопределенности вокруг сделки и опасений из-за ситуации с COVID-19. В итоге, цена Brent поднималась выше 77 долларов за баррель, а затем вновь скатилась к 73 долларам. Над рынком нефти сгустились тучи

Главной проблемой стала принципиальная позиция ОАЭ: не возражая против наращивания добычи в августе-декабре, они соглашались на продление сделки только при условии повышения своей базы отсчета.

Изначальным требованием было поднять ее с 3,168 миллиона баррелей в сутки до 3,8 миллиона. Саудовская Аравия ответила жестким отказом, не желая создавать прецедент для других стран.

Тем не менее, по итогу ОПЕК+ скорректировал базу отсчета не только для ОАЭ, но и для четырех других участников альянса, включая Россию. Так, с мая 2022 года у ОАЭ она повысится на 330 тысяч баррелей в сутки, до 3,5 миллиона баррелей в сутки.

Для Ирака и Кувейта база сокращения добычи вырастет на 150 тысяч баррелей в сутки, до 4,803 миллиона и 2,959 миллиона соответственно.

Главными же сюрпризами стали Россия и Саудовская Аравия, новая точка отсчета которых вырастет сразу на 500 тысяч баррелей в сутки, до 11,5 миллиона.

Россия в результате решения ОПЕК+ достигнет докризисного уровня добычи нефти в мае 2022 года, суммарно за счет увеличения добычи с нынешнего уровня сможет добыть в этом и следующем году дополнительно порядка 21 миллиона тонн нефти, что при цене в 60 долларов за баррель означает более 400 миллиардов рублей дополнительных доходов бюджета, прокомментировал Новак.

С августа РФ будет увеличивать добычу примерно на 100 тысяч баррелей в сутки ежемесячно.

Что касается Саудовской Аравии, то королевство ожидает в сентябре достичь уровня производства в 11 миллионов баррелей в сутки.

"Если все пойдет, как было сказано и сделано, мы достигнем уровня в примерно 11 миллионов баррелей в сутки в сентябре. Если же мы воспользуемся тремя месяцами, которые есть у нас в запасе (поскольку сделка ОПЕК+ действует до конца 2022 года — ред.), то это может быть конец декабря", — сказал министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман.

ЯЩИК ПАНДОРЫ Карты "Мир" будут принимать в ОАЭ

Пересмотр базы отсчета для пяти стран также стал неожиданным исходом встречи, поскольку Саудовская Аравия, казалось бы, не хотела идти на такие уступки даже для одной страны. Однако о деталях достижения консенсуса бен Сальман говорить не стал.

"Почему я должен раскрывать это? Это искусство, тайну которого мы оставим при себе", — сказал министр.

Тем не менее, возможно, что "ящик Пандоры" все же был открыт. Так, саудовский министр упомянул, что свои базы отсчета также хотели бы пересмотреть Нигерия и Алжир. Решение по ним может быть принято позднее в рамках процедуры рассмотрения соответствующих запросов.

В свою очередь, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что ОАЭ привержены альянсу ОПЕК+, поблагодарив Саудовскую Аравию и Россию за содействие в достижении консенсуса. "Без них двоих (бен Сальмана и Новака — ред.), я думаю, группе ОПЕК+ было бы трудно оставаться вместе", — подчеркнул он.

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Заглядывая вперед, глава минэнерго Саудовской Аравии отметил, что ОПЕК+ будет готов действовать и после 2022 года, и настрой участников воскресной встречи это четко показал.

"Мы всегда будем продолжать работу в рамках хартии (о бессрочном сотрудничестве ОПЕК+ — ред.)… Если рынок (после окончания текущих условий сделки — ред.) потребует реакции, мы с тем же настроем, который вы сегодня увидели, можем продолжать предпринимать действия", — сказал министр.

Что касается возможности Ирана в ближайшем будущем полноценно вернуться на рынок нефти при снятии санкций США, то, по словам бен Сальмана, решение ОПЕК+ учитывает и этот фактор.

"Как вы понимаете, никто из нас не знает когда, где, как и как сильно Иран вернется на рынок. Однако, в нашем продленном соглашении вы можете видеть, что мы сохранили три месяца на возможные корректировки: будь то решение о сокращении добычи, которое может быть принято на ежемесячных встречах ОПЕК+, либо просто пауза в наращивании производства", — отметил он.

"Эти три месяца будут зависеть от реальной ситуации на рынке. Я бы включил сюда также другие непредвиденные случаи, которые могут произойти. Не обязательно это связывать с возвращением Ирана или какого-либо другого производителя, как Венесуэла, например. Такое решение гарантирует нам и возможность отреагировать на любые изменения в положении вещей, связанных с коронавирусом", — заключил министр.

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