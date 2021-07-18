ОПЕК+ достиг долгожданного консенсуса
МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ, Татьяна Киселева. ОПЕК+ на заседании в воскресенье достиг долгожданного консенсуса, продлив нефтяную сделку до конца всего 2022 года и решив с августа увеличивать добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно до полного выхода из текущих ограничений производства.
"На сегодня мы отмечаем дефицит на рынке, поэтому и было принято решение о том, что необходимо ежемесячно увеличивать на 400 тысяч баррелей в сутки добычу", — объяснил решение ОПЕК+ вице-премьер РФ и сопредседатель альянса Александр Новак.
Примечательно, что изначально комитет ОПЕК+ рекомендовал ежемесячно увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки только в августе-декабре 2021 года. Итоговые параметры оказались сверх ожиданий рынка.
Но альянс отмечает позитивные признаки улучшения общей ситуации: растет спрос на нефть, на фоне вакцинации увеличивается активность в авто- и авиаперевозках, ожидается рост мировой экономики на 5,5-6% в этом году.
По оценке ОПЕК+, это решение позволит к концу сентября 2022 года постепенно выйти из текущих обязательств по сокращению добычи на почти 5,8 миллиона баррелей в сутки, если этому будут соответствовать условия на рынке. При этом альянс сохраняет за собой пространство для пересмотра соглашения при изменении ситуации.
ГОРДИЕВ УЗЕЛ
Участники ОПЕК+ не могли достичь консенсуса с первых дней июля. Из-за этого нефтяные котировки сначала пробили максимум с осени 2018 года в ожидании усиления дефицита предложения, но затем растеряли весь этот рост на фоне неопределенности вокруг сделки и опасений из-за ситуации с COVID-19. В итоге, цена Brent поднималась выше 77 долларов за баррель, а затем вновь скатилась к 73 долларам.
Над рынком нефти сгустились тучи
Главной проблемой стала принципиальная позиция ОАЭ: не возражая против наращивания добычи в августе-декабре, они соглашались на продление сделки только при условии повышения своей базы отсчета.
Изначальным требованием было поднять ее с 3,168 миллиона баррелей в сутки до 3,8 миллиона. Саудовская Аравия ответила жестким отказом, не желая создавать прецедент для других стран.
Тем не менее, по итогу ОПЕК+ скорректировал базу отсчета не только для ОАЭ, но и для четырех других участников альянса, включая Россию. Так, с мая 2022 года у ОАЭ она повысится на 330 тысяч баррелей в сутки, до 3,5 миллиона баррелей в сутки.
Для Ирака и Кувейта база сокращения добычи вырастет на 150 тысяч баррелей в сутки, до 4,803 миллиона и 2,959 миллиона соответственно.
Главными же сюрпризами стали Россия и Саудовская Аравия, новая точка отсчета которых вырастет сразу на 500 тысяч баррелей в сутки, до 11,5 миллиона.
Россия в результате решения ОПЕК+ достигнет докризисного уровня добычи нефти в мае 2022 года, суммарно за счет увеличения добычи с нынешнего уровня сможет добыть в этом и следующем году дополнительно порядка 21 миллиона тонн нефти, что при цене в 60 долларов за баррель означает более 400 миллиардов рублей дополнительных доходов бюджета, прокомментировал Новак.
С августа РФ будет увеличивать добычу примерно на 100 тысяч баррелей в сутки ежемесячно.
Что касается Саудовской Аравии, то королевство ожидает в сентябре достичь уровня производства в 11 миллионов баррелей в сутки.
"Если все пойдет, как было сказано и сделано, мы достигнем уровня в примерно 11 миллионов баррелей в сутки в сентябре. Если же мы воспользуемся тремя месяцами, которые есть у нас в запасе (поскольку сделка ОПЕК+ действует до конца 2022 года — ред.), то это может быть конец декабря", — сказал министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман.
Пересмотр базы отсчета для пяти стран также стал неожиданным исходом встречи, поскольку Саудовская Аравия, казалось бы, не хотела идти на такие уступки даже для одной страны. Однако о деталях достижения консенсуса бен Сальман говорить не стал.
"Почему я должен раскрывать это? Это искусство, тайну которого мы оставим при себе", — сказал министр.
Тем не менее, возможно, что "ящик Пандоры" все же был открыт. Так, саудовский министр упомянул, что свои базы отсчета также хотели бы пересмотреть Нигерия и Алжир. Решение по ним может быть принято позднее в рамках процедуры рассмотрения соответствующих запросов.
В свою очередь, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что ОАЭ привержены альянсу ОПЕК+, поблагодарив Саудовскую Аравию и Россию за содействие в достижении консенсуса. "Без них двоих (бен Сальмана и Новака — ред.), я думаю, группе ОПЕК+ было бы трудно оставаться вместе", — подчеркнул он.
Заглядывая вперед, глава минэнерго Саудовской Аравии отметил, что ОПЕК+ будет готов действовать и после 2022 года, и настрой участников воскресной встречи это четко показал.
"Мы всегда будем продолжать работу в рамках хартии (о бессрочном сотрудничестве ОПЕК+ — ред.)… Если рынок (после окончания текущих условий сделки — ред.) потребует реакции, мы с тем же настроем, который вы сегодня увидели, можем продолжать предпринимать действия", — сказал министр.
Что касается возможности Ирана в ближайшем будущем полноценно вернуться на рынок нефти при снятии санкций США, то, по словам бен Сальмана, решение ОПЕК+ учитывает и этот фактор.
"Как вы понимаете, никто из нас не знает когда, где, как и как сильно Иран вернется на рынок. Однако, в нашем продленном соглашении вы можете видеть, что мы сохранили три месяца на возможные корректировки: будь то решение о сокращении добычи, которое может быть принято на ежемесячных встречах ОПЕК+, либо просто пауза в наращивании производства", — отметил он.
"Эти три месяца будут зависеть от реальной ситуации на рынке. Я бы включил сюда также другие непредвиденные случаи, которые могут произойти. Не обязательно это связывать с возвращением Ирана или какого-либо другого производителя, как Венесуэла, например. Такое решение гарантирует нам и возможность отреагировать на любые изменения в положении вещей, связанных с коронавирусом", — заключил министр.
Читайте также:
Аналитик дал прогноз по ситуации на рынке нефти на следующей неделе
https://1prime.ru/oil/20210718/834232058.html