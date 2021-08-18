МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. После 2020 года большинство развивающихся стран нарастили свои внешние обязательства. И в среднем долг к ВВП развивающихся стран вырос с 55% до 65%. К моменту следующего потенциального кризиса они не смогут снизить свои долги, и их валюты могут рухнуть, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.

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Фактически вырисовывается новый кризис по примеру 1998 года, но при этом Россию это никак не касается, поскольку у нас резервы больше, чем весь (частный и государственный) долг, отмечает он.

При этом на последнем поднятии ставки в США в 2018 году в дефолт ушли Аргентина и Ливан, валютный кризис развился в Турции, напомнил эксперт.

"Плавающий курс является одним из встроенных стабилизаторов экономики, позволяющий нивелировать скопившиеся дисбалансы. Так что ослабление национальной валюты – естественный процесс в странах с высокой инфляцией, а также в странах, где импорт превышает экспорт (включая услуги)", — поясняет Русецкий.

По его мнению, самыми слабыми выглядят страны, у которых высокая доля внешнего заимствования в валюте, отличной от собственной. Это относится ко многим странам бывшего СССР (Грузия, Украина, Белоруссия, Таджикистан, Киргизия) и крупным развивающимся странам – Турция, Парагвай, Вьетнам и другие. Валюты этих стран находятся в зоне повышенного риска, заключил он.