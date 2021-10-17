МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. На рубль давят как положительные, так и негативные факторы, однако они уравновешивают друг друга, поэтому до конца текущего года серьезные отклонения от текущего индикативного уровня курса рубля по отношению к доллару США и евро (72 и 83 рублей, соответственно) маловероятны. Об этом рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский. Финансист предупредил, почему сейчас лучше не покупать доллары и евро

В пользу российской валюты играют сразу несколько факторов: благоприятная сырьевая конъюнктура; высокая ключевая ставка ЦБ РФ; продолжающаяся неопределенность с сокращением программы количественного смягчения ФРС США; быстрое восстановление российской экономики; а также меньшее, чем ожидалось, увеличение странами ОПЕК добычи нефти.

К неблагоприятным факторам эксперт относит усиление санкционной риторики США — теперь уже относительно вторичного рынка государственного долга РФ; начавшуюся стабилизацию цен на европейском рынке энергоносителей; а также преобладание операций carry-trade со стороны нерезидентов на российском фондовом рынке, носящих спекулятивной характер и способных "развернуть" приток капитала в обратную сторону при малейшем изменении конъюнктуры снижения у инвесторов аппетита к риску на рынках развивающихся стран. Газовый переворот на валютном рынке: что ждет рубль, доллар и евро

"Большинство экспертов сходятся во мнении, что данные факторы будут уравновешивать друг друга до конца года, и отклонения от текущего индикативного уровня курса рубля к доллару и евро очень маловероятны", — заключил финансист.