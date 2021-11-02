МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. К последнему месяцу осени рубль подошел с неплохими результатами, укрепившись с начала года более чем на 4% к доллару и на 9% — к евро. Общая переоценка геополитического дисконта после июньской встречи глав РФ и США, цикл повышения ключевой ставки Банком России, удорожание сырья, в особенности энергоносителей, сильные показатели счета текущих операций – все это в совокупности сработало на укрепление российской валюты, рассказывает агентству "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Эксперт рассказал, что грозит рублю до конца года энергокризис вряд ли разрешится в краткосрочной перспективе", — считает эксперт.

По его мнению, основные "мины" для рубля в ближайшее время могут лежать в общерыночной плоскости в разрезе цен на энергоносители. Кроме того, никогда нельзя исключать и негативных "сюрпризов" со стороны геополитики.

Собеседник агентства указывает, что на общий аппетит к риску могут оказать давление монетарное ужесточение в США, о начале которого может быть объявлено уже на этой неделе, а также фактор пандемии – с новой волной распространения новых штаммов коронавируса столкнулись уже многие страны.

"На фоне не ослабевающих вирусных рисков новости о сворачивании монетарных стимулов могут быть восприняты особенно болезненно. Для валютного рынка это значит рост доллара, который сделает более уязвимыми позиции валют развивающихся стран", — констатирует Бахтин.

Те же риски пандемии, новые локдауны в случае ещё большего усугубления эпидемиологической картины могут негативно сказаться на нефтяных ценах. И многое тут будет зависеть от того, каким будет итог очередного заседания ОПЕК+ на этой неделе. Если крупнейшие экспортеры черного золота сохранят приверженность консервативному плану наращивания добычи (400 тысяч баррелей в сутки), котировки нефти могут "прописаться" вблизи $80 до конца года, прогнозирует аналитик.

По его оценкам, на краткосрочном горизонте не предполагается существенного ослабления российской валюты. До конца ноября пара доллар-рубль останется в пределах 69,5-73,5, евро-рубль – 81-84.