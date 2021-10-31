МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Польская государственная нефтегазовая PGNiG обратилась к "Газпрому" с предложением начать переговоры о снижении цен на газ, поставляемый согласно долгосрочному контракту. Эксперт оценил просьбу Польши к "Газпрому" о снижении цен

"28 октября 2021 года PGNiG направил ПАО "Газпром" и OOO " Газпром экспорт" письмо — дополнение к запросу PGNiG, сделанному в ноябре 2020 года — с предложением пересмотреть в сторону понижения цену на газ, поставляемый в Польшу по договору купли-продажи природного газа от 25 сентября 1996 года ("Ямальский контракт"), учитывая текущую ситуацию на рынке", — говорится в официальном сообщении польской компании.

"Газпром экспорт" подтвердил получение письма и сообщил, что изучит предложение PGNiG.

"Ямальский контракт" — долгосрочное соглашение между PGNiG и "Газпромом", в соответствии с которым российская компания поставляет в Польшу газ в объеме до 10 млрд куб. м/г. PGNiG обязуется покупать не менее 8,7 млрд куб. м/г, поскольку контракте предусмотрено условие "бери или плати". Действие "Ямальского контракта" завершается в конце 2022 года. Польские власти и руководство PGNiG неоднократно заявляли, что не будут продлевать соглашение о поставках российского газа после 2022 года, поскольку Варшава стремится "обрести полную энергетическую независимость от Москвы".

Глава PGNiG Павел Маевский полагает, что на газовом рынке Европы сложилась чрезвычайная ситуация, что позволяет требовать снижения цены на резко подорожавший российский газ.

"В последнее время мы наблюдали беспрецедентный рост цен на природный газ на европейском оптовом рынке. Эта чрезвычайная ситуация является основанием для пересмотра условий, на которых мы покупаем топливо по "Ямальскому контракту". На наш взгляд, существует возможность добиться снижения цены на газ, который покупает PGNiG ", — заявил Маевский.

Глава PGNiG сообщает, что польская сторона оставляет за собой право рассматривать письмо в адрес "Газпрома", как отдельное предложение пересмотреть цены на газ. PGNiG считает, что пересмотру подлежат цены на газ, поставляемый с 1 ноября 2021 года.

Маевский сообщает "Газпрому", что PGNiG не желает платить за российский газ по рыночным ценам, которые сформировались на европейском спотовом рынке. Польская сторона рассматривает стремительное подорожание газа в Европе, как чрезвычайную ситуацию, сопоставимую с форс-мажором (обстоятельством непреодолимой силы). Это позволяет PGNiG оспорить цены на поставляемый из России газ в судебном порядке. Все на одного: Евросоюз придумал новое оружие против "Газпрома"

СУДЕБНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ

В 2014 году PGNiG обратилась к "Газпрому" с предложением пересмотреть формулу расчета цен на поставляемый из России газ. Российский экспортер отклонил это предложение. В 2016 году PGNiG подала иск в Стокгольмский арбитражный суд к "Газпрому" и его дочерней компании "Газпром экспорт", в нем содержалось требование к поставщику выплатить компенсацию в размере около $1,5 млрд, так как PGNiG переплатила за поставки российского газа, который стоил дороже, чем газ на спотовом рынке в Европе.

После долгого разбирательства в 2020 году арбитражный суд решил, что цена на российский газ завышена, обязал "Газпром" ее пересмотреть и выплатить компенсацию. Более того, по решению суда формула расчета цен на российский газ должна учитывать не только стоимость нефти, но и котировки газа на спотовом рынке Европы. Российская компания обжаловала решение суда, но компенсацию выплатила и ценовую формулу изменила.

В этом году ситуация на европейском рынке изменилась кардинально: на спотовом рынке газ стоит значительно дороже, чем топливо, поставляемое по долгосрочным контрактам, цена на него формируется к котировкам нефти. PGNiG не желает платить высокую цену за российский газ, который подорожал из-за стремительного роста котировок на газовых хабах Европы.

Также основанием для обращения в суд может стать преднамеренное ограничение поставок с целью повышения цен на газ в Европе, в чем обвиняют "Газпром" польские власти и руководство PGNiG. Кроме того, на Западе заявлять, что Москва использует газ, как оружие, и ставит под угрозу энергетическую безопасность Европы. Никто, кроме вас: США поручили России спасти Европу от морозов

С БОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ НА ЗДОРОВУЮ

20 октября Министр климата и окружающей среды Польши Михал Куртыка потребовал от Европейской комиссии начать разбирательство в отношении "Газпрома", обвиняя его в дефиците газа и росте цен на энергоносители, что крайне негативно отражается на промышленности ЕС. Спотовая цена на газ в Европе резко повысилась в начале августа, превысив $500/тыс. куб. м. В начале октября газ подорожал до рекордного уровня — свыше $1900/тыс. куб. м.

Польский министр уверяет, что причиной подорожания газа является "более низкий, чем ожидалось, объем газа, поставляемого из России". По его мнению, "Газпром" мог бы поставлять больше газа в Европу по существующим газопроводам, проходящим через Польшу и Украину.

Руководство "Газпрома", представители правительства и даже президент РФ Владимир Путин многократно делали официальные заявления об увеличении поставок газа из России в Европу. "Газпром" полностью выполняет обязательства по поставкам газа европейским партнерам, в соответствии с контрактными обязательствами.

В январе — сентябре этого года экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье (страны Европы, Турцию и Китай) увеличился на 15,3% или на 19,3 млрд куб. м по сравнению с тем же периодом годом ранее — до 145,8 млрд куб. м. В Польше поставки российского газа выросли на 11,2%. Ожидается, что в этом году поставки российского газа в Европу (включая Турцию) составят 183 млрд куб. м.

Однако в Варшаве игнорируют данные "Газпрома" и полностью поддерживают Амоса Хохштейна, советника Госдепа США по вопросам энергетики, который заявил, что Россия "может и должна увеличить поставки газа в Европу".

Вина за рост цен на газ в Европе до заоблачных высот во много лежит на PGNiG и польских властях, которые всячески препятствовали строительству газопровода "Северный поток — 2", требовали ограничить поставки "Газпрома" по газопроводу OPAL — продолжению "Северного потока" по территории Германии.

По требованию польской компании на "Северный поток — 2" были распространены требования Третьего энергетического пакета ЕС, которые позволяют "Газпрому" использовать мощности этого газопровода только на 50%.

PGNiG также препятствует сертификации газопровода и дочерней компании "Газпрома" Nord Stream 2, как независимого оператора газопровода. Без сертификации невозможен его запуск в эксплуатацию: одна из двух ниток которого заполнена газом и полностью готова к началу поставок. Мощность каждой нитки составляет 27,5 млрд куб. м/г. Ваш дом – "Газпром": Китай оставляет Европу без газа

Вне сомнения, поставки газа по "Северному потоку — 2" — даже по одной ветке — приведет к существенному снижению цен на газ.

"ГАЗПРОМУ" ПРЕДСТОИТ ПРИНЯТЬ ТРУДНОЕ РЕШЕНИЕ

Предложение PGNiG понизить цены на газ ставит "Газпром" в крайне сложное положение. Если польская компания обратится в суд, то вероятность, что решение будет вынесено в пользу "Газпрома" невелика, несмотря на рост поставок российского газа в Европу. Кроме того, судебные разбирательства могут затянуться на годы.

Если пойти на уступки и снизить цену на газ для PGNiG, то это вызовет цепную реакцию — другие импортеры российского газа немедленно потребуют пересмотра цен. Руководству "Газпрома" предстоит принять трудное решение. Возможно, потребуется поддержка на самом высоком уровне.