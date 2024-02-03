ООН, 3 фев — ПРАЙМ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обеспокоен риском эскалации после авиаударов США по Сирии и Ираку и призвал все стороны принять меры для снижения напряженности, заявил РИА Новости официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. В Совфеде ожидают ухода США с Ближнего Востока после "ответки"

"Генеральный секретарь обеспокоен рисками дальнейшей эскалации", — сказал он и добавил, что Гутерреш "призывает все стороны принять конкретные меры для снижения напряженности и учитывать экономические и человеческие потери при более широком конфликте в и без того нестабильном регионе".

Ранее Ирак обвинил Вашингтон во лжи и назвал удары по территории страны агрессией. Иран и Россия осудили действия США, а Польша признала за ними право ударов.

По словам заместителя министра иностранных дел Польши Анджея Шейны, действия Вашингтона "являются ответом на ранее совершенный теракт на военной базе в Иордании, где погибли трое американских военнослужащих".

"Ответ США находится в рамках обеспечения безопасности и противодействия будущим ударам со стороны террористических организаций", — считает он.

По мнению Шейны, Иран не вправе предпринимать ответные действия. "Я напоминаю, что эти удары были военной операцией с использованием бомбардировщиков большой дальности, которые точно поражали цели, назовем их военными. Опасения, что произойдет какое-то возмездие со стороны Ирана, не оправданы, потому что не произошло удара по территории этой страны, а по террористическому органу", — заключил он.