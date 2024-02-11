МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. В США достаточно мощностей, чтобы заменить российский импорт обогащенного урана, заявил в интервью Financial Times глава крупнейшего поставщика урана для атомных электростанций США URENCO Борис Шухт. СМИ: Запад обеспокоен доминированием России в атомной сфере

Ранее в США предложили законопроект США, запрещающий импорт российского урана. Запрет поспособствует укреплению цепочек поставок ядерного топлива, обеспечивая долгосрочную уверенность для участников рынка.

По словам главы Urenco, компания также ведет переговоры с правительствами Великобритании и США о потенциальных инвестициях в новые заводы по производству HALEU (топливо, используемое для атомных станций малой мощности — прим.ред.), используемого в современных реакторах, которое в настоящее время производится и поставляется на рынок только российским ядерным гигантом "Росатом".

Ранее Le Figaro писало, что Россия, контролирующая почти половину мировых мощностей по обогащению урана, вызывает обеспокоенность западных стран по поводу энергетической безопасности. США и их важнейшие союзники сейчас пытаются восстановить собственные поставки ядерного топлива. Украина призвала нарастить влияние атомной отрасли США в Европе

Администрация Байдена изначально выступала против запрета на российское ядерное топливо из-за высокой зависимости американского парка атомных электростанций от торговли с Россией. Но теперь она поддерживает запрет после двух лет накопления запасов электростанциями и многомиллиардных инвестиций в цепочку поставок ядерного топлива западными компаниями, включая Urenco, французскую Orano и американскую Centrus.

Американская атомная отрасль ожидает, что запрет на российский импорт обогащенного урана будет введен в действие в этом году после того, как в декабре Палата представителей проголосовала за эту меру двумя партиями.

По словам Шухта, атомная отрасль переживает подъем, которого не наблюдалось в течение 30 лет, развитие нового поколения так называемых малых модульных реакторов (SMRs), которые более эффективны, чем стандартные реакторы, и работают на энергии HALEU, также является движущей силой отрасли.

Россия и Китай спроектировали, построили и начали эксплуатировать СМР, в то время как США не смогли успешно завершить ни один проект. Москва и Пекин активно конкурируют с западными странами в атомной отрасли и добиваются успеха в экспорте технологий и строительстве станций за рубежом. Частная промышленность западных стран не отстает в разработке новых технологий, но она утратила некоторые возможности в строительстве атомных электростанций. Нарышкин предупредил о подготовке диверсий против российских АЭС

"У западных стран было много поставщиков в ядерном секторе, которые обанкротились за последние 20 лет, поэтому мы потеряли определенные возможности в западном мире, и мы уже находимся в процессе их наращивания", — сказал он.

Шухт сказал, что западные компании в течение многих лет сталкивались с "очень странной конкуренцией" со стороны России.

"Западным компаниям никогда не разрешалось продавать какие-либо материалы в Россию, так что это очень странная ситуация. И мы видели, что они предлагали западному миру продукцию по ценам, которые были ниже их себестоимости. США прекрасно понимают, что это нечестная конкуренция", — заключил он.