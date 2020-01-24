ПЕРЕМЕНЫ В КАБМИНЕ

Главным событием уходящей недели стало формирование нового кабинета министров РФ, состав которого был оглашен вечером во вторник. Наиболее серьезные перемены коснулись социального блока, в котором были заменены все министры. Главы силовых ведомств, напротив, сохранили посты. В экономическом блоке без перемен не обошлось – глава Минфина Антон Силуанов остался, но перестал быть первым вице-премьером, а главой Минэкономики вместо Максима Орешкина стал Максим Решетников. С учетом того, что в ведение Минфина отошло Росимущество, можно говорить как об усилении финансового ведомства, так и об обновлении Минэкономразвития, которое будет в большей степени ориентировано на регионы. В целом новое правительство будет в большей степени нацелено на усиление роста, нежели на сохранение бюджетных средств.

При этом наиболее важным для российской экономики назначением эксперты считают назначение на пост первого вице-премьера Андрея Белоусова. Это может означать смягчение бюджетной политики, наращивание госрасходов и усиление контроля за реализацией нацпроектов, которые поставлены президентом Владимиром Путиным в один из приоритетов. Именно для этого в кабмин пришли новые люди – например, Алексей Оверчук из ФНС, Марат Хуснуллин из мэрии Москвы, Дмитрий Чернышенко из Газпром-медиа холдинга. Впрочем, бывшие министры тоже не остались "не у дел": многие из них уже получили новые назначения. Так, экс-глава Минтруда Максим Топилин стал главой Пенсионного фонда, а Орешкин и бывший глава Минкультуры Владимир Мединский получили должность помощников президента РФ.

В ДАВОСЕ ВСЕ СПОКОЙНО

На этой неделе в швейцарском Давосе проходит очередной Всемирный экономический форум. Российскую делегацию представлял замглавы Минэкономразвития Тимур Максимов, а Орешкин, который, как ожидалось до перемен в кабмине, должен был ее возглавить, сначала говорил, что его там не будет, но потом все-таки решил поехать. Правда, на форуме до объявления о новом назначении его представляли как "экономиста". Он отметил позитивный настрой зарубежного бизнеса относительно экономики РФ и изменений в кабмине, в частности – последние должны пойти на пользу стране, с точки зрения делового климата и инвестпривлекательности. Из важных для экономики заявлений стоит отметить мнение МЭА, что цены на нефть в 2020 году серьезно не вырастут при отсутствии геополитических инцидентов – на рынке ожидается избыток сырья, несмотря на сокращение добычи в рамках ОПЕК+.

Ряд важных корпоративных заявлений сделал глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, банк в 2020 году планирует заработать чистую прибыль в 230 млрд рублей. Также стало известно, что ВТБ продал свою долю в ритейлере "Лента" по оферте "Севергрупп" и сделал прогноз по ипотечным ставкам. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что фонд хочет участвовать в приватизации в РФ, в том числе, "Совкомфлота", и в течение 2-3 лет может выйти из капитала "Детского мира". Значимые новости озвучили главы Сбербанка, "Новатэка" и "Лукойла". Не обошли участники форума вниманием и тему коронавируса, вспышка которого свирепствует в Китае. На брифинге в Давосе посоветовали не жать друг другу руки, чтобы не заразиться. По мнению ряда экспертов, высказанному в рамках форума, победить новый коронавирус будет сложнее, чем атипичную пневмонию, эпидемия которой была в начале 2000-х годов.

КОРОНАВИРУС И ЭКОНОМИКА

Неудивительно, что тема коронавируса стала одной из главных на уходящей неделе. Информация о нем поступает самого тревожного свойства – в Китае, чтобы взять под контроль распространение заболевания, в крупных городах объявлен режим наивысшего уровня реагирования на ЧС, отменены массовые мероприятия, а два города полностью изолированы. На этом фоне азиатские биржи всю неделю снижались, а китайские и вовсе падали до наихудшего уровня перед лунным Новым годом за всю историю. Опасения сказывались на европейских, американских и российских индексах, зато золото и иена дорожали, как активы-убежища. Сейчас все внимание властей сосредоточено на том, чтобы не допустить распространения вируса – многие страны официально советуют отказаться от поездок в КНР, а в аэропортах осуществляется самый тщательный контроль. Случаев коронавируса в РФ пока не зафиксировано, однако все рейсы в Москву из китайского Уханя отменены, сокращаются и взаимные поездки.

Эксперты констатируют, что наиболее болезненно на ситуацию с коронавирусом может отреагировать туристический сектор, а также сектор авиаперевозок. Как следствие, может снизиться спрос на топливо. Это может стать одним из факторов удешевления нефти. Только за несколько дней рынок нефти потерял более 5%, а в четверг рухнул сразу на 3%. Впрочем, следует дождаться прояснения ситуации с вирусом – пока неясно, какое влияние он может оказать на экономику, мы наблюдаем лишь "новостное падение". Как только ситуация прояснится, за дело возьмутся серьезные инвесторы. Тогда либо обвал будет серьезным, либо все быстро восстановится. Все будет зависеть от того, как быстро удастся взять эпидемию под контроль. Сейчас власти действуют оперативнее, чем в случае с атипичной пневмонией в 2003 году, поэтому все шансы на позитивный исход есть.

СБЕРБАНК УХОДИТ ОТ ЦБ

Российские власти сейчас рассматривают вариант передачи контрольного пакета акций Сбербанка правительству из-за конфликта интересов — Банк России применительно к банку одновременно и регулятор, и акционер. По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, схема передачи контрольного пакета акций Сбербанка от ЦБ правительству практически отработана. Госпакет в случае передачи правительству будет в собственности Росимущества, так как Росимущество управляет всем госимуществом. Однако он не уточнил деталей схемы – будет это продажа или просто передача, также отказался говорить и о сроках. Первый зампред ЦБ Сергей Швецов сообщил в этой связи, что переговоры еще идут, и никаких договоренностей пока нет.

Глава Сбербанка Герман Греф выразил надежду, что стратегия развития Сбербанка не изменится в случае смены главного акционера, в противном же случае он не видит себя в организации. При этом он отметил, что позитивно относится к идее смены контролирующего акционера банка. Инвесторов это обсуждение взволновало. По их мнению, уход Грефа может отразиться на Сбербанке негативно – его акции упадут очень значительно, и, в случае каких-либо негативных действий в потенциально новой стратегии банка, это приведет к значительному оттоку частных инвестиций из акционерного капитала банка. С другой стороны, правительство получит доходный пакет акций, который впоследствии может быть приватизирован.

ВОЛОЖ ПРОДАЕТ НЕМНОГО "ЯНДЕКСА"

Сооснователь крупнейшей российской интернет-компании "Яндекс" Аркадий Волож и его семейный траст Lastar могут продать до чуть более 2,029 млн акций компании класса A (4,4% всех принадлежащих ему акций класса А) в течение 12 месяцев. Если весь этот объем акций будет продан, семейный траст по-прежнему будет владеть около 30,8 миллиона акций класса B, что представляет собой около 9,3% акционерного капитала компании или около 47,2% голосующих акций компании. Ранее "Яндекс" сообщал о создании в своей структуре Фонда общественных интересов, который получит ряд полномочий в управлении, а Волож согласился до 1 января 2022 года не продавать 95% своих акций класса B и создать траст, который будет управлять ими в течение двух лет в случае его смерти. Таким образом, "Яндекс" застраховался от резких изменений в структуре акционеров.

Решение о продаже акций класса А сам Волож объяснил тем, что не получает дивидендов и не имеет регулярной зарплаты. При этом 95% его активов находятся в одной компании – "Яндекс" – и нуждаются в диверсификации. Он отметил, что последний раз продавал акции компании 5 или 6 лет назад. При этом он назвал "Яндекс" "хорошей, шикарной компанией". Акции класса B имеют 10 голосов на бумагу, они выпускались для основателей компании перед IPO, чтобы сохранить их контроль за принятием стратегических решений. Эти акции нельзя купить, продать, завещать или подарить. Если владелец акций класса B хочет продать их, то они конвертируются в акции класса А и обеспечивают не 10, а только 1 голос при сохранении экономического интереса. Помимо этого, автоматическая конвертация акций класса В в класс А сейчас предусмотрена в случае смерти владельца.

OZON ГОТОВ К IPO, НО СПЕШИТЬ НЕ ВРЕМЯ

Основной владелец и председатель совета директоров АФК Владимир Евтушенков заявил журналистам, что интернет-магазин Оzon полностью готов к IPO, которое можно осуществить уже в этом году, однако есть риск продешевить. "Он растет на 110% непрерывно — глупо резать курицу, которую выращиваешь. Не вижу необходимости", — сказал бизнесмен. Он уклонился от определенного ответа, будет все-таки IPO или нет. В июне гендиректор Ozon Александр Шульгин сообщал, что для проведения первичного размещения акций компании необходимо увеличить свою долю на российском рынке электронной коммерции, ускорить рост продаж и улучшить инфраструктуру. Тогда он отмечал, что Ozon может рассмотреть возможность IPO через два года.

По мнению экспертов, учитывая высокие темпы роста бизнеса Ozon, скорее всего, "Система" перенесет IPO на 2021 год. Подходящим моментом для размещения бумаг может быть фаза, когда компания становится зрелой, а темпы роста на долгосрочном горизонте могут начать замедляться. Сейчас нет необходимости в ускоренном размещении — компания частично решила вопросы с повышенной долговой нагрузкой и не настолько сильно нуждается в средствах, чтобы продавать наиболее растущие активы. Годовая выручка пока менее 50 млрд рублей, стоит подождать, когда она будет хотя бы 100 млрд рублей, важно также решить задачу по улучшению сервиса и системы доставки. По оценкам аналитиков, Ozon может разместить на биржах от 15-20% до 40% акций в случае, если IPO все же состоится.

УКРАИНСКИЕ ЕВРОБОНДЫ

Украина в четверг объявила о выпуске облигаций внешних государственных займов с десятилетним сроком обращения, номинированных в евро. Организаторами размещения выступают BNP Paribas, J.P. Morgan и Raiffeisen Bank International. По данным источников в банковских кругах, размещение состоится в объеме 1,25 млрд евро с доходностью в размере 4,375% годовых. Заявки на евробонды государство собирало в среду. Изначально ориентир доходности бумаг находился на уровне около 5% годовых, но в ходе сбора заявок был снижен. Спрос инвесторов по финальному уровню доходности превысил 4,75 млрд евро.

Повышенный спрос на новые долговые обязательства Украины обусловлен не только благоприятной текущей конъюнктурой на рынке, но и, в основном, позитивным восприятием инвесторами украинских страновых рисков, указывают эксперты. Новые облигации были размещены с несколько узкими спредами, однако не настолько, чтобы в краткосрочной перспективе ожидать отставания этих бумаг. В ближайшие месяцы выпуск Украина-30 покажет такую же динамику цен, что и прочие украинские облигации, уверены аналитики. Всего план внешних заимствований страны на 2020 год составляет 4,9 млрд долларов. Эксперты ожидают, что через размещения еврооблигаций Украина привлечет не менее 3 млрд долларов.