МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Европа уверенно движется к отказу от энергоносителей из России, заверяют официальные представители Вашингтона. Однако ситуация гораздо сложнее, и эти устремления вызывают сомнения, в том числе, у самих европейцев. Запад меняет отношение к покупке нефти и газа у России

ГЕГЕМОН ИДЕТ В НАСТУПЛЕНИЕ

Администрация главы Белого дома Джозефа Байдена разрабатывает планы по дальнейшему сокращению доходов России от продаж нефти, преследуя долгосрочную цель — лишить страну ведущей роли в мировой энергетике, отмечает New York Times (NYT). Издание предупреждает: это серьезный шаг к эскалации, способный привести к политическому конфликту США с Китаем, Индией, Турцией и "другими нациями", покупающими российскую нефть.

Действительно, усугублять противоречия с Пекином, несмотря на сделанные за последние месяцы резкие заявления в его адрес, Вашингтон явно не собирается. Так, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан (очевидно, пытаясь готовить почву для предполагаемой встречи своего шефа с Си Цзиньпином), заявил, что американская сторона не считает нарушением своих санкций против Москвы покупку Китаем российской нефти для пополнения стратегических резервов. То есть " мировой гегемон" "сменил гнев на милость" и "разрешил" Пекину руководствоваться на рынке нефти его собственными интересами. Надолго ли — покажет время.

Впрочем, наблюдающаяся гибкость в поведении США не лишена оснований, учитывая всю сложность современной международной обстановки, которая характеризуется явным ослаблением ведущей глобальной державы, на протяжении 30 лет старавшейся играть роль "гегемона", и очевидным формированием новой, многополярной системы.

Однако несложно заметить, что в списке стран, готовых, по версии NYT, бросить вызов США на мировом рынке нефти, нет Евросоюза. Можно было бы предположить, что издание подразумевает объединенную Европу под термином "другие нации". Но это маловероятно.

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЗАВИСИМОСТИ ПОДЕШЕВЛЕ

США не оставляют надежд лишить Россию доходов от продажи нефти европейским заказчикам. В дополнение к озвученной ранее идее введения специальных пошлин на поставки в страны объединения российского сырья представители "Большой семерки" (G7), как сообщил Bloomberg со ссылкой на главу американского минфина Джанет Йеллен, обсуждают создание специального картеля покупателей "черного золота", целью которого будет установление максимальных цен на российскую нефть.

Агентство напоминает, что США уже запретили импорт энергоносителя из России, и предполагает, что формирование картеля покупателей для обеспечения установленной цены на российскую нефть могло бы минимизировать доходы Москвы.

"Многие люди, включая меня, считают этот вариант привлекательным с общеэкономической точки зрения, но в действительности его реализация представляет собой сложную задачу, и все эти вопросы еще не проработаны", — заявила Йеллен.

Говоря о позиции европейцев, представитель американского минфина указала, что "их ключевая цель — избавиться от зависимости от российской нефти в течение следующего года, а пока, я думаю, они открыты для поиска способов сокращения российских доходов". Россия развернула десятки танкеров с дешевой нефтью

При этом Bloomberg, ссылаясь на свои источники, фактически признает, что ЕС пока далек от единства по вопросу о признании этого плана G7 как безусловно перспективного.

НЕТ ЯСНОСТИ

Однако очевидно, что объединенная Европа оказывается в парадоксальной ситуации. С одной стороны, США предлагают ЕС полностью избавиться от нефти из России не позднее следующего года, подавая это как свободный выбор самих европейцев. С другой, пытаются вынудить их уже сейчас войти в конфликт с поставщиками российского "черного золота", которым будет навязана некая минимальная цена, которая, вполне вероятно, окажется непривлекательной для трейдеров.

При этом Вашингтон не скрывает своего цинизма в этом вопросе, открыто заявляя, что не намерен препятствовать Китаю в приобретении энергоносителя из России. Это выглядит как явное унижение Европы, и даже американский Bloomberg признает, что в ЕС нет единства по вопросу о минимальных ценах на российскую нефть. Однако готова ли вся Европа отказать циничному "гегемону"? Пожалуй, это риторический вопрос.