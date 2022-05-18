МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. США выражают явное стремление добиться от Европы постепенного отказа от российской нефти. Попутно Белый дом пытается сделать определенную ставку в вопросе о замещении объемов из России на своего давнего внешнеполитического противника — Венесуэлу. Россия развернула десятки танкеров с дешевой нефтью

ТАРИФЫ НА НЕФТЬ ИЗ РОССИИ

Евросоюз может ввести пошлины на импорт российской нефти, комбинируя эту меру с поэтапным переходом к полному эмбарго на поставки

"черного золота" из России. Цель — сокращение доходов российского бюджета. Об этом 17 мая заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

Новая "тарифная концепция", как сообщает Reuters со ссылкой на минфин США, будет представлена на встрече "финансовых лидеров G7" на текущей неделе как способ "лишения России доходов от продажи нефти и достижения более быстрых результатов" на пути к этой цели. Мера будет направлена на удержание на мировом рынке определенного объема российской нефти, но в сочетании с одновременным ограничением риска резкого роста цен в случае полного эмбарго. Это, по задумке Вашингтона, ограничит поступления в российский бюджет, но не оставит Европу без энергоносителя.

Замысел возник в связи с тем, что отдельные страны Восточной Европы, сильно зависящие от российской нефти (в первую очередь, надо полагать, Венгрия, потребовавшая от ЕС компенсацию в размере не менее 810 млн евро), возражают против плана Европейской комиссии (ЕК) начать поэтапное введение в следующем году запрета на ее импорт под предлогом боевых действий ВС РФ на Украине.

Чиновники минфина США, по свидетельству издания, полагают, что, учитывая факт реализации российской нефти со скидкой относительно эталонных сортов, тариф пошлины может быть установлен на уровне, на котором будет одновременно компенсировать часть этого разрыва и сокращать прибыль России.

ВЕНЕСУЭЛЬСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА

При этом США неистово ищут альтернативные источники нефти, обращаясь и к тем, кого недавно числили в главных "врагах демократии". Так, накануне власти страны объявили, что разрешают американской корпорации Chevron провести переговоры с венесуэльской государственной нефтегазовой компанией PDVSA, сообщает Bloomberg. На этом фоне нефть несколько подешевела: марка West Texas Intermediate (WTI) торговалась ниже 113 долларов за баррель, уточняет издание. Война и мир. В США придумали, что делать с Украиной

Переговоры, инициируемые администрацией Джозефа Байдена, нацелены на ослабление рестрикций в отношении поставок нефти из Венесуэлы, которое, в свою очередь, должно способствовать росту предложения сырья в Европе. Речь не идет о полной отмене ограничений Вашингтона в отношении Каракаса, введенных ранее в связи с жестким внешнеполитическим противостоянием. Однако налицо корректировка санкционной повестки, включая, как выразилась вице-президент Венесуэлы Делси Родригес, возможные "переговоры и возобновление работы" в стране американских и европейских компаний. Это, как полагают в США, может способствовать диалогу с Венесуэлой.

НЕ ВСЕ ТАКОЕ, КАК КАЖЕТСЯ

Предлагаемые изменения для ослабления некоторых санкций против Венесуэлы, по мнению старшего трейдера по энергетике в CIBC Private Wealth Management Ребекки Бабин, "следует рассматривать как позитивное событие, но не принимать ошибочно за немедленное облегчение на дефицитном рынке, с которым мы имеем дело в режиме реального времени".

Дело в том, что мировой рынок нефти — довольно сложный механизм, который исключает возможность резких изменений в маршрутах поставок сырья конкретных сортов, не говоря о крупномасштабных манипуляциях объемами добычи и предложения.

План Белого дома, нацеленный на предельно возможное сокращение денежных поступлений в бюджет России, не дает ответа на целый ряд вопросов. Во-первых, не ясно, каким образом европейские покупатели, оказывая тарифное давление на поставки российской нефти и одновременно сокращая объемы ее закупки, смогут повлиять на увеличение экспорта из России на альтернативные рынки сбыта, в страны с подходящими перерабатывающими мощностями, прежде всего — в Индию и Китай. Не исключено, что в своей попытке заместить российское сырье на мировом рынке Вашингтон попробует сделать ставку, в том числе, на Венесуэлу. Но в этом случае непонятно, с какой стати страна-участница организации ОПЕК, находящаяся, к тому же, под жесткими санкциями США (которые едва ли будут ослаблены существенно без дополнительных условий) пойдет навстречу своему давнему оппоненту, открыто стремившемуся свергнуть правящий в Каракасе режим, без надежных внешнеполитических гарантий. Равный доллару: кто и зачем упорно топит евро

Во-вторых, нет понимания, будут ли считаться на европейском рынке российской нефтью смеси а-ля "Latvian blend", состоящие из объемов, отгруженных непосредственно из России, менее чем на 50%.

Кроме того, остается загадкой, может ли Вашингтон предложить Европе запасной план действий на случай, если предпримет ответные ходы; например, заставит отдельных покупателей нефти платить за нее рублями и/или откажется поставлять ее по существующим трубопроводам в страны ЕС, которые критически зависимы от этих объемов. Есть и много других нюансов, ставящих под сомнение эффективность плана США по ликвидации денежных потоков от продажи "черного золота", поступающих в Россию.

Однако у Белого дома, по всей видимости, нет внятного ответа на эти вопросы.