МОСКВА, 5 июн – ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Стабильный курс китайской валюты на фоне общей волатильности привел к тому, что интерес к юаню начал расти. Россияне понемногу стали воспринимать его как альтернативу привычным долларам и евро, конвертируя свои сбережения. Финансист объяснил, почему падает юань

Удастся ли юаню сохранить привлекательность и потеснить доллар на мировом рынке, рассказывают опрошенные агентством “Прайм” эксперты.

ДЕДОЛЛАРИЗАЦИЯ – ВНЕ СОМНЕНИЙ

Пока говорить о каком-либо паритете или серьезном вытеснении преждевременно. Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер рассказывает, что доля доллара США в мировых золотовалютных резервах — 58,8%. Вес китайского юаня — 2,8%. Доля доллара в международной торговле на основе операций swift — 39%, а юаня —2,3%.

“Казалось бы, несопоставимые масштабы. Но дело в динамике процесса — значимость доллара в международных расчетах и в ЗВР центробанков неуклонно падает, приведенные актуальные цифры на 1 квартал 2022 года – это минимумы последних 25 лет. Дедолларизация неоспорима", — признает он.

А вот валюта Поднебесной отвоевывает нишу: за шесть лет с момента, как юань стал резервной валютой МВФ, его вес в резервах центробанков увеличился в 2,6 раза, подсчитал эксперт.

При этом, по мнению Зельцера, экономики КНР и США сопоставимы, а по паритету покупательной способности Китай — номер один уже несколько лет. К тому же двусторонняя торговля даёт отрицательный результат для США, дефицит торгового баланса лишь расширяется, а Китай продает больше, чем покупает из-за океана.

“Очевидно, обозначенные тенденции будут развиваться и далее. Доллар продолжит терять популярность, в том числе, на фоне геополитики. Прецедент с заморозкой ЗВР крупнейшей в мире страны вряд ли кого-то оставит равнодушным, и другие страны, менее зависимые от североатлантического альянса, будут стараться перейти на нацвалюты в отношениях", — говорит финансист.

Привлекательность юаня с точки зрения перспективы расширения влияния растет уже не первый год, согласен Аяз Алиев, доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова. В свете последних событий юань начали рассматривать с точки зрения реальной возможности диверсификации – он доказал, что весьма надежен и стабильно растет. Байден провалил задачу: Китай меняет ориентацию

Несколько ограничивает активный спрос на юань его периодическое ослабление финансовыми властями Китая для защиты экспорта и сохранения конкурентоспособности китайских товаров на внешних рынках. Но это неизбежно с учетом особенностей экономики КНР и сохранения в ней существенной доли государства. Мир готов с этим мириться ради других преимуществ Поднебесной.

В ИСТОРИЧЕСКОМ ДИАПАЗОНЕ

Очередной этап ослабления мы наблюдаем и сейчас — курс юаня к доллару находится в пределах своего исторического диапазона – 6-7 USD/CNY.

"С середины апреля китайская валюта ослабла к доллару на 4,5% – речи об укреплении не идет". – полагает аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев.

Такую ситуацию он связывает с двумя факторами – укреплением доллара в свете повышения ставки ФРС и ростом доходностей по казначейским облигациям, а также локдауном в Китае. Ковидные ограничения идут на спад, но пока не окончательно. С другой стороны, крепкий юань не выгоден Китаю, который является чистым экспортером, поэтому возможен очередной этап давления "сверху".

ЧТО У КИТАЯ НА УМЕ

Так что же задумали китайцы? Они не задумали ничего, кроме того, что происходит уже на протяжении многих лет – с того момента, как китайская экономика стала успешным конкурентом американской, объясняет доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский.

По его словам, сейчас, не только в связи с текущей спецоперацией, но и вообще в мировом тренде наблюдается постепенный отход от монопольной роли доллара, как в расчетах, так и в международных резервах.

“Понятно, что ситуация с арестом международных резервов России произвела впечатление не только на Россию, но и на другие страны. Именно после этого доля доллара в международных резервов стала несколько снижаться – да, снижение составило доли процента, но, тем не менее, уже это заставило Джо Байдена отказаться от конфискации российских активов под предлогом того, что тогда будет нарушена репутация Америки как надежного убежища финансов", — объясняет Казанский.

Так что ничего радикального, по мнению финансиста, в смене настроений Китая не происходит – концепция экономического развития этой страны обусловливает постепенное усиление доли юаня в международных расчетах, в особенности во внутриазиатских, а также резервах.

По мнению Казанского, в перспективе Китай будет поддерживать оптимальный баланс между привлечением инвестиций в страну за счет сильного юаня и поощрением собственного экспорта за счет слабого юаня. Он будет мониторить состояние платежного баланса, состояние счета движения капитала и использовать обычные рыночные инструменты в виде процентной ставки, каких-то возможных валютных ограничений и прямых интервенций международного банка Китая на валютном рынке.

“Таким образом, это будет нормальная обычная практика обычного управления валютным курсом в зависимости от текущего момента”, — заключил Казанский.

ПОТРЕПАТЬ ДОЛЛАР

Если вдруг произойдет так, что юань будет котироваться не 6,5 к доллару, как сейчас, а, к примеру, 3 к 1 или 2 к 1, это может обрушить всю систему китайского экспорта, поскольку он станет неподъемно дорогим. “Поэтому китайской власти выгоден не слишком крепкий юань – порог в 6 юаней за доллар будет очень жестко охраняться", — считает Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами".

Аналитик также полагает, что нет ничего удивительного в том, что доля расчетов в юанях растет. “Это пока что вторая экономика в мире, которая, к тому же, периодически открыто конфликтует с США и поэтому переводит расчеты в национальные валюты. Для американцев куда опаснее то, что Китай – один из крупнейших держателей госдолга США, и он начинает постепенно от него избавляться, продавая с небольшим, но дисконтом от рынка", — говорит Коган. Пока Европа загибается, США и Китай готовятся разорить друг друга

За весну Китай продал казначейских облигаций более, чем на 170 миллиардов долларов, и при этом остатки составляют около триллиона, подсчитал эксперт. Если китайцам захочется “потрепать доллар”, они смогут легко это сделать. Но моментального роста транзакций в юанях, по мнению аналитика, все равно не будет – да, доля будут ежегодно расти, но не так быстро, дабы избежать избыточного укрепления юаня.

“Ну а объем торгов на Мосбирже растет только потому, что россияне стали воспринимать юань как альтернативу доллару и евро в сбережениях даже несмотря на то, что наличной китайской валюты в России не так много", — заключил Михаил Коган.