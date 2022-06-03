Названа валюта, которую можно купить вместо доллара
Эксперт Тузов назвал юань заменой доллару на мировом валютном рынке
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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Лучшей альтернативой долларам и евро сейчас является юань. Причина в том, что риска блокировки корреспондентских счетов в юане нет. К тому же, объемы торгов юанем на Московской бирже растут третий месяц. Эта валюта достаточно ликвидна и доступна не только как безопасный в нынешнее время источник валютных сбережений, но и как средство международных расчетов. Об этом рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.
Он отметил, что пока рынок наличного юаня в России не развит, однако безналичная покупка/продажа доступна на бирже всем желающим. В том числе, купленные на бирже юани можно перевести на банковский счет и осуществить платежи, напомнил эксперт.
"Курс юаня растет и падает в тесной связке с долларом и евро. Поэтому, при очередном кризисе с обесценением рубля, например, на следующем витке санкций, если (или же когда) страны Запада закроют корреспондентские счета в долларах и евро, юань сможет стать неплохой альтернативой последним", — подытожил Тузов.