МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Лучшей альтернативой долларам и евро сейчас является юань. Причина в том, что риска блокировки корреспондентских счетов в юане нет. К тому же, объемы торгов юанем на Московской бирже растут третий месяц. Эта валюта достаточно ликвидна и доступна не только как безопасный в нынешнее время источник валютных сбережений, но и как средство международных расчетов. Об этом рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов. ЦБ Китая продолжает курс на ослабление юаня

Он отметил, что пока рынок наличного юаня в России не развит, однако безналичная покупка/продажа доступна на бирже всем желающим. В том числе, купленные на бирже юани можно перевести на банковский счет и осуществить платежи, напомнил эксперт.

"Курс юаня растет и падает в тесной связке с долларом и евро. Поэтому, при очередном кризисе с обесценением рубля, например, на следующем витке санкций, если (или же когда) страны Запада закроют корреспондентские счета в долларах и евро, юань сможет стать неплохой альтернативой последним", — подытожил Тузов.