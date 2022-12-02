МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Официально нефтяной потолок еще не установлен, однако Запад предварительно согласовал его параметры — 60 долларов за баррель нефти марки Urals. Мировые СМИ уже оценили такую меру, как "беззубую" и неэффективную, поскольку исполнять ограничения крайне сложно. Зато если Россия выполнит обещание и прекратит продавать нефть на подобных условиях, плохо придется уже самим "ограничителям". Россия угодила в центр нового "газового треугольника" на Востоке

ЕС и США предварительно согласовали потолок цен на российскую нефть — 60 долларов за баррель с возможностью изменения в дальнейшем, как предполагается, раз в два месяца. По словам замглавы Минфина США Уолли Адейемо, Запад успеет ввести механизм до дедлайна 5 декабря. Согласование заняло достаточно много времени с учетом того, что страны Европы преследуют диаметрально противоположные интересы. Польша и страны Балтии предлагали снизить лимит до 30 долларов, Кипр, Греция и Мальта настаивали на максимально высокой планке, чтобы из-за ограничения трафика не пострадало их судоходство.

Сомнения закономерны — ведь Россия ясно дала понять, что не будет ничего поставлять за рубеж в ущерб своим интересам. Прежде всего, нефть не получат страны, установившие потолок. Вице-премьер Александр Новак назвал такие ограничения вмешательством в рыночные инструменты и уточнил, что Россия готова работать с теми потребителями, которые взаимодействуют на рыночных условиях. Банк России заверил, что готов к любому развитию событий.

Официальных заявлений по поводу планки от стран Запада пока не было, поэтому делать прогнозы рано. Кроме того, инвесторы ожидают заседания ОПЕК+, которое запланировано на воскресенье 4 декабря и оценивают вероятность изменения сделки. В зависимости от окончательных параметров потолка и решения участников будет ясно и направление цен на "черное золото".

ПОЙМАТЬ "РУССКОГО МЕДВЕДЯ"

Однако оценить потенциал очередного ограничения на российскую нефть и его влияния на рынки уже успели многие. Так, в Индонезии констатировали, что отказ от российских энергоносителей уже обернулся кризисом для Старого Света. Продолжение этой тактики также больно ударит по тем, кто ее придерживается. Европе не удастся поймать "русского медведя", введя потолок цен на нефть, признает издание Al-Ain (ОАЭ). Некоторые трейдеры уже делают ставки на то, что к декабрю 2023 года цена барреля нефти вырастет до 200 долларов.

Решение стран Запада ограничить цены на российскую нефть продиктовано их попыткой защитить себя от волатильности на нефтяном рынке — дальнейшего роста стоимости энергоносителя в условиях ускорения инфляции они просто не выдержат, но такой подход является "оскорбительным" и недопустимым для рыночной экономики, пишет Yahoo News Japan. Автор статьи указывает, что данные действия США и Европы вызывают противоречивые чувства, а сама идея механизма ограничения стоимости нефти вызывает массу вопросов.

Схожего мнения придерживаются и западные издания. Авторы идеи потолка цен на нефть не разбираются в устройстве рынка энергоносителей и истории, пишет Forbes. Способ реализации этой инициативы весьма запутан, а такие схемы, как показывает практика, всегда неэффективны.

ЧУДО-ОРУЖИЕ НАОБОРОТ

Потолок цен на российскую нефть — это не чудо-оружие, пишет The Economist. Как показали санкции, энергетические рынки довольно легко приспосабливаются к подобным ограничениям. Тем более, предложенный потолок находится на уровне, близком к нынешним котировкам на марку Urals. Однако эмбарго и ценовые ограничения, доказавшие свою неэффективность, ударят по их же авторам. Точно так же, как Китай, Индия и другие страны пытаются уйти из западной финансовой системы, они начнут избегать и энергетической инфраструктуры Запада. Европа нащупала новое дно в нефтяном потолке

При этом доходы России после введения нефтяного потолка могут вырасти, отмечает OilPrice. С учетом сохраняющихся разногласий и запутанности механизма исполнять "беззубую" меру вряд ли получится, поэтому Евросоюзу придется ввести эмбарго, что поднимет цены на нефть. Россия же продолжит экспорт в другие страны, что увеличит поступления в ее бюджет.

Таким образом, последствия реализации потолка цен могут больно ударить по самому Западу, полагает The National Interest. Мера не сможет обеспечить надежных поставок, как надеялись ее создатели, при этом вызовет потрясения на мировых энергетических рынках. Вред России от всего этого будет минимальным. Уже сейчас есть ряд прогнозов, что нефть может подорожать до 200-300 долларов за баррель, если Москва осуществит свою угрозу и прекратит экспорт в установившие потолок страны. Если такое случится, издержки от западной экономической кампании против России станут невыносимыми, резюмирует издание.