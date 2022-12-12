МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ, Екатерина Акопова. Главы МИД Европейского союза (ЕС) могут утвердить девятый пакет антироссийских санкций уже 12 декабря. Что в него войдет и какой ущерб России могут нанести новые ограничения? Минус на минус. Что готовит российской экономике год Черного кролика

ЧТО В "ПАКЕТЕ ПАКЕТОВ"

США на минувшей неделе уже объявили о расширении персональных санкций против России, в списки добавили и ряд ведомств и компаний, связанных с оборонной отраслью. С аналогичными рестрикциями выступила Великобритания и Канада.

А уже в начале этой недели новые ограничительные меры собираются ввести и в Евросоюзе. Новый, уже девятый пакет санкций также будет направлен на российский ВПК — он нацелен на сдерживание роста технических возможностей за счет расширения ограничений на ввоз ряда товаров. Кроме этого, предполагается отзыв лицензий на вещание четырех телеканалов.

Подробности агентство "Прайм" выяснило у экспертов. "В новом пакете антироссийских санкций Европейский союз намерен запретить поездки и заморозить активы новых российских чиновников и военных", — пояснил заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

Также, по его словам, будут введены экспортные ограничения на поставки беспилотников двойного назначения и их компонентов. Не исключены и меры против энергетического и горнодобывающего секторов России, в том числе запрет на новые инвестиции в горнодобывающую промышленность.

"Санкции в последнее время подразделяются на два типа. Одни психологические, направленные против конкретных людей, вторые — санкции, нацеленные на то, чтобы в Россию как можно меньше поступало выручки из Евросоюза и стран Запада», — пояснил генеральный директор «Инвестиционной компании ДИАЛОТ», председатель Комиссии по финансовым рынкам Московского городского отделения «Опоры России» Егор Диашов. По его словам, в девятом пакете каких-то новых мер не предусматривается — расширяется количество людей, которые попадают под санкции, и расширяются ограничения на новые сферы экономики. В том числе на IT-сферу, на медицину и прочее.

«Если первые пакеты санкций были направлены на то, чтобы нанести прямой ущерб России, то последние пакеты бьют уже больше не по самой России, а по третьим странам, которые помогают нам обходить предыдущие санкции», — считает экономист Егор Клопенко.

«Девятый пакет будет носить косметический, декларативный характер, будут вводится очередные персональные санкции. Но даже если введут дополнительные секторальные санкции, минимизируют ущерб самим себе, сделав механизм применения санкций максимально дырявым», — пояснил доцент кафедры Национальной экономики РУДН Сергей Зайнуллин.

БЕЗ АЭС И ЗОЛОТА

Тем не менее, от введения очередного пакета санкций больше пострадают экономики и бизнес Европы. Например, если будет введен запрет на сотрудничество с Россией в области ядерной энергетики, это еще больше усугубит энергетический кризис в самом Евросоюзе. "Больше всех пострадает Венгрия и ее планы по строительству новых энергоблоков АЭС Пакш", — считает Зайнуллин. Кроме того, очень зависима, по его словам, от внешних поставок и Франция, у которой атомная генерация является основой энергетики.

Обсуждался и запрет на импорт российских драгоценных камней. Эта мера сильно бьет по интересам бельгийского и нидерландского ювелирного бизнеса.

Запрет на продажу россиянам недвижимости в странах ЕС ударит в первую очередь по рынку недвижимости и туризму курортных стран — Франции, Италии, Испании, Хорватии, Греции, Кипра. Для России этот запрет, наоборот, принесет обратный эффект, так как уменьшит вывоз капитала с целью инвестиции в зарубежную недвижимость и часть этого капитала направит на внутренний российский рынок. Нефть раздора: первые жертвы эмбарго ждут возмездия

Ограничение на ввоз в Россию всех беспилотников, в том числе, гражданских, сомнительно. Вряд ли Китай или Иран готовы исполнять такие запреты, поэтому подобная мера вряд ли будет эффективна, полагает эксперт.

УЩЕРБ ДЛЯ РОССИИ

С другой стороны, санкции, конечно, ударят по России. По мнению Диашова, предварительные расчеты говорят о том, что санкции сократят объем поступаемой выручки в Россию примерно на 10 миллиардов долларов в год — это не так много в платежном балансе страны.

Но цель санкционной политики заявлена давно: сделать так, чтобы из Европы в Россию вообще ничего не поступало со временем. И все будет зависеть от того, насколько Россия сможет интегрироваться и замещать эти доходы за счет работы с дружественными странами. Пока на данный вопрос ответить невозможно.

"Однако, как мы видим, по всем санкциям, которые были введены, негативный эффект от них пока не очень значительный", — считает Диашов.

Поэтому, скорее всего, существенного влияния новый пакет ограничительных мер не окажет. "Потолок цен на нефть, который вступил в силу 5 декабря — самая существенная мера за последние полгода", — убежден эксперт.

Практически весь дефицит европейских и западных товаров уже через несколько месяцев после начала санкций был ликвидирован и замещен теми же самыми товарами, но ввезенными через третьи страны по параллельному импорту, напомнил Клопенко. Хотя, по его мнению, постепенно Запад найдет индивидуальный подход ко всем странам, которые нам в этом помогают, а там, где не найдет — Россия будет компенсировать риски партнеров двойными или даже тройными ценами. Но победить параллельный импорт Европе и США точно не удастся.

"Если посмотреть на Иран, то после 40 лет санкций в их стране по-прежнему можно купить все что угодно, правда, дороже, и в худшем случае в России будет то же самое", — считает Клопенко. И тогда вопрос не в том, какие товары будут, а насколько они будут доступны для большинства населения.

Перепелица напомнил, что девятый пакет санкций еще надо принять. Одобрить новые санкции становится все труднее, поскольку они также бьют по интересам членов ЕС. Как стало известно, поддержать новый пакет отказывается Венгрия. Ранее глава МИД этой страны Петер Сийярто говорил, что страна не будет поддерживать новые санкции против России в энергетической сфере. Поэтому не исключено, что текущий вариант будет переписан.