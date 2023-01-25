МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Ситуация на рынке меди в начале текущего года радует инвесторов перспективой удорожания этого металла. Каких высот могут достичь котировки меди и стоит ли за ними следить, попытался разобраться "Прайм". Россия может предложить Китаю то, без чего ему не "очнуться"

РАЗВОРОТ

Котировки востребованного в промышленности сырья во второй половине 2022 года не радовали инвесторов. Недавно рост возобновился, и участники рынка ценных бумаг ожидают продолжения. Как профессиональные, так и розничные инвесторы рассчитывают на заметное удорожание нефти в ближайшие полгода. Еще более сильную динамику может показать медь, причем котировки этого металла будут расти темпами, опережающими цены на нефть, золото и кукурузу. К такому выводу пришли по итогам специального опроса журналисты Bloomberg.

Опрошенные "Прайм" эксперты с ним согласны. "Ценовое движение началось в конце октября 2022 года, когда рынок меди постепенно начал выходить в стадию роста, — рассказывает аналитик по товарным рынкам "Открытие Инвестиции" Оксана Лукичева. — В конце третьего квартала стало понятно, что китайская экономика постепенно будет открываться, а это означает автоматическое увеличение потребления меди в стране. Кроме того, национальные органы в Китае сообщали о необходимости пополнения стратегических запасов меди на 80-100 тысяч тонн рафинированного металла, поскольку видимые запасы металла в стране находятся на многолетнем минимуме".

После этого началось удорожание фьючерсов на Лондонской бирже металлов (LME), отмечает эксперт.

"Цены выросли с 7300 долларов за тонну в октябре 2022 года до 8255 долларов за тонну к концу 2022 года, — уточняет она. — С начала 2023 года наблюдалось настоящее ралли — цены превысили 9000 за тонну".

При этом среднегодовая цена на медь на LME в 2022 году снизилась на пять процентов, до 8814,3 за тонну, уточняет специалист.

СЛЕДИМ ЗА КИТАЕМ

Наблюдаемое сейчас бурное удорожание фьючерсов на медь, как полагает Лукичева, может быть вызвано принудительным закрытием коротких позиций по достижении сильного уровня сопротивления в пределах 8500-9000 долларов за тонну, активной закупкой меди для китайских резервов и даже мощными общественными волнениями в Перу. Эта страна занимает одно из лидирующих мест в мировой добыче меди, и из-за беспорядков страна с начала года практически не поставляет металл на рынок. Но перуанское влияние вряд ли будет долгосрочным, считает эксперт. Крах мирового рынка газа. США предъявили Европе фатальный ультиматум

Управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Виталий Громадин отмечает, что чувствительность к изменению ситуации в китайской экономике, в особенности — к строительному сектору, у меди более высокая, чем у нефти. "Половина всей добываемой меди в мире направляется в Китай, — уточняет он. — Соответственно, пересмотр "наверх" прогнозов по росту ВВП Китая в 2023 году в первую очередь поднимает цены на медь.

Эксперт обращает внимание, что участники рынка в 2022 году опасались наступления рецессии в США, но эти страхи отступили сейчас, после нескольких публикаций актуальных данных об инфляции и снижения цен на сырьевые товары в конце прошлого года. "Однако снижение было обусловлено продажами нефти из стратегических запасов развитых стран и одним из самых низких темпов роста экономики Китая, на уровне трех процентов, — поясняет Громадин. — За исключением 2020 года, когда экономика Китая выросла лишь на 2,2 процента, это худший результат с 1976 года".

Инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов соглашается, что цены на медь растут, прежде всего, из-за низких запасов на складах в КНР. Все ждут оживления спроса после китайского Нового года и окончательного открытия экономики КНР после жестких карантинных ограничений.

Однако с 22 января, когда началось празднование, экономическая активность в стране сильно снизилась. "В связи с этим мы уже наблюдаем замедление роста цен на медь, — замечает Лукичева. — Также вполне возможна коррекция вниз".

МЕДНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Что касается дальнейших перспектив "медного бума", то они оцениваются по-разному. Аналитики ведущих инвестбанков Уолл-стрит, как выяснили сотрудники Bloomberg, разделяют позитив инвесторов. Так, UBS прогнозирует, что цена на этот металл на LME к сентябрю вырастет до 10250 долларов за тонну и останется на этом уровне до конца года. Аналитики Goldman Sachs полагают, что к концу года цены на медь могут достичь 11500 долларов за тонну.

С фундаментальной точки зрения на рынке меди сейчас имеются и краткосрочные, и долгосрочные импульсы для роста цен. По мнению Лукичевой, текущий рост цен можно объяснить увеличением закупок меди в стратегический резерв Китая, которые ускорились в конце 2022-го — начале 2023 года. Реальный рост ее потребления в стране еще предстоит оценить в ближайшие месяцы.

А вот растущая электрификация в долгосрочной перспективе может вызвать дефицит на рынке меди и, в свою очередь, также поддержать ее удорожание. "В случае действительного увеличения спроса в связи с электрификацией — а это достаточно высокая вероятность — рынок меди может перейти в устойчивый дефицит примерно с 2025 года, — допускает специалист. — Этому будет способствовать выработка работающих месторождений и постепенное сокращение добычи". Европа познала истинную цену отказа от российского газа

Но есть и другой сценарий — начавшееся медное ралли вполне может "захлебнуться". "Дело в проблемах в китайской и мировой экономике, — объясняет Суверов. — Так, Всемирный банк в январе пересмотрел прогноз роста экономики Китая в 2023 году с 5,2 до 4,3 процентных пункта, ссылаясь на сохраняющиеся риски в недвижимости, перебои в логистике и слабый внешний спрос".

Далека от идеальной и ситуация в западных экономиках. "Деловая активность в США и Европе снижается, ухудшается потребительский спрос, — перечисляет эксперт. — Все это может негативно сказаться на спросе на медь и другие товары".

Таким образом, стоимость меди, которая показала бурный рост в начале текущего года, вполне может продолжить движение вверх. Помешать этому движению в 2023 году способны наметившиеся проблемы в мировой экономике. Однако даже в случае усугубления глобальной экономической ситуации перспективы этого металла вряд ли потускнеют. А мировая электрификация, вполне возможно, обеспечит ему, без преувеличения, блистательное будущее. Так что цена на медь в ближайшие годы способна стать важной интригой для инвесторов.