МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Степень ответственности человека, который садится за руль не принадлежащей ему машины, весьма высока. Если нет согласия собственника на использование автомобиля, то с высокой долей вероятности наступит уголовная ответственность за угон транспортного средства или его хищение. И наказание, вполне возможно, будет в виде лишения свободы, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.

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В современном мире с развитием технологий нам всё меньше нужно иметь при себе документов на бумажном носителе. Это касается и процесса управления транспортным средством.

"В прошлое канули нотариально заверенные доверенности на управление машиной, требования иметь при себе распечатанную версию полиса ОСАГО. А если вы воспользовались автомобилем каршеринга, то многие из обязательных требований выполнены за вас априори. В результате возникает ошибочное ощущение вседозволенности", — отметил адвокат.

Если водитель воспользовался чужой машиной с согласия собственника, и при этом собственник его предупредил, что гражданская ответственность водителя не застрахована, полис ОСАГО отсутствует, то управление такой машиной повлечёт за собой штраф в размере 800 рублей. 

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Если "страховка" имеется, но водитель не вписан в страховой полис собственника, то штраф составит 500 рублей. 

Таким же может быть размер штрафа и в случае, если водитель вписан в полис, но не имеет его при себе ни в бумажном, ни в электронном виде.

Правда, по словам эксперта, в последнем случае можно "отделаться" и более гуманным наказанием в виде замечания.

"Как правило, мы трепетно следим за страховками на собственные машины, но, когда нас попросили ненадолго сеcть за руль наши близкие, мы подчас поступаем опрометчиво, пренебрегаем требованиями закона, о чем впоследствии можем сильно пожалеть", — заключил Миронов.