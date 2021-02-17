МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Степень ответственности человека, который садится за руль не принадлежащей ему машины, весьма высока. Если нет согласия собственника на использование автомобиля, то с высокой долей вероятности наступит уголовная ответственность за угон транспортного средства или его хищение. И наказание, вполне возможно, будет в виде лишения свободы, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.

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"В прошлое канули нотариально заверенные доверенности на управление машиной, требования иметь при себе распечатанную версию полиса ОСАГО. А если вы воспользовались автомобилем каршеринга, то многие из обязательных требований выполнены за вас априори. В результате возникает ошибочное ощущение вседозволенности", — отметил адвокат.

Если водитель воспользовался чужой машиной с согласия собственника, и при этом собственник его предупредил, что гражданская ответственность водителя не застрахована, полис ОСАГО отсутствует, то управление такой машиной повлечёт за собой штраф в размере 800 рублей.

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Таким же может быть размер штрафа и в случае, если водитель вписан в полис, но не имеет его при себе ни в бумажном, ни в электронном виде.

Правда, по словам эксперта, в последнем случае можно "отделаться" и более гуманным наказанием в виде замечания.

"Как правило, мы трепетно следим за страховками на собственные машины, но, когда нас попросили ненадолго сеcть за руль наши близкие, мы подчас поступаем опрометчиво, пренебрегаем требованиями закона, о чем впоследствии можем сильно пожалеть", — заключил Миронов.