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2021
https://1prime.ru/auto/20210308/833186847.html
Mazda за месяц увеличила продажи в России на 47%
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Российские дилеры Mazda в феврале реализовали 3210 автомобилей, что на 47% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщает Автостат со сслыкой на АЕБ. По итогам... ПРАЙМ, 08.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Российские дилеры Mazda в феврале реализовали 3210 автомобилей, что на 47% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщает Автостат со сслыкой на АЕБ.
По итогам первых двух месяцев текущего года в России было продано 5363 автомобилей Mazda — на 31% больше, чем годом ранее. Таким образом Mazda заняла девятое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 2,5% против 1,9% годом ранее.
Самой продаваемой моделью марки остается кроссовер CX-5, продажи которого в феврале достигли 2183 машины (прирост по отношению к прошлому году составил 35%). Данная модель вошла в ТОП-10 самых продаваемых моделей SUV на российском рынке.