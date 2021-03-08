МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Российские дилеры Mazda в феврале реализовали 3210 автомобилей, что на 47% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщает Автостат со сслыкой на АЕБ. Автоэксперт рассказал, когда можно вернуть машину обратно в салон

По итогам первых двух месяцев текущего года в России было продано 5363 автомобилей Mazda — на 31% больше, чем годом ранее. Таким образом Mazda заняла девятое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 2,5% против 1,9% годом ранее.

Самой продаваемой моделью марки остается кроссовер CX-5, продажи которого в феврале достигли 2183 машины (прирост по отношению к прошлому году составил 35%). Данная модель вошла в ТОП-10 самых продаваемых моделей SUV на российском рынке.