МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. "Гаражная амнистия" призвана урегулировать рынок частных гаражей и деятельность гаражных кооперативов. Она позволит оформить гаражи в собственность в упрощенном порядке, сообщил "РБК".

Суть «гаражной амнистии»

На сегодняшний день в России нет нормативного акта, который бы регулировал работу гаражных кооперативов. Более того, нет юридического понятия "гараж". Стало известно, почему россиянам сегодня выгодно покупать гаражи

Это приводит к тому, что за людьми не закреплено право собственности на объекты недвижимости, выпавшие из правового поля. Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, многие люди пользуются гаражами "на птичьих правах".

Закон о «гаражной амнистии» позволит гражданам стать полноправными собственниками гаражей в упрощенном порядке.

Например, позволит оформить объект в собственность в МФЦ. Для этого надо собрать все нужные документы.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2021 года. Он будет действовать до 2026 года.

Как это поможет владельцам

Многие ГСК построены еще в советское время, либо до введения нового градостроительного регулирования в 2005 году. Таким образом, их правовой статус отсутствует в современном законодательстве.

Владельцы незарегистрированных гаражей не могут противостоять их сносу, оформить гаражи в собственность, продать или передать по наследству.

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Цель "гаражной амнистии" — исправить это, устранив правовую неопределенность.

Уточняется, что «амнистия» распространяется на сооружения, возведенные до принятия Градостроительного кодекса РФ.

Проект определит правовой статус гаражных кооперативов, ГСК и земли, на которой они расположены, а также приведет их работу к современным правовым нормам. Что, кроме прочего, повысит безопасность использования упомянутых объектов.

Помимо этого, в проекте закона предусмотрены полномочия для местных властей, обеспечивающие выполнение кадастровых работ в отношении объектов, подпадающих под амнистию.

Более того, гражданам с ограниченными возможностями позволят размещать некапитальные сооружения. Для них услуга размещения будет бесплатной.

Статистика и риски

Сообщается, что в РФ числится до 4,5 млн незарегистрированных объектов, которые можно отнести к гаражам. Из них около двух миллионов попадают под "гаражную амнистию". В настоящее время на кадастровый учет поставлено более 5.6 млн "гаражных" объектов. Права собственности зарегистрированы только на 3,5 млн.

Юрист КА «Юков и партнеры Илья Бахилин предупредил о рисках отсутствия прав собственности на гараж.

"В случае если такие права не зарегистрировать, имеется риск того, что эти строения станут рассматриваться как незаконные (самовольные) и будут оперативно снесены органами местной власти, а земельный участок изъят либо государством, либо внезапно возникшими прежними собственниками", — заявил эксперт.

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