Все больше обычных машин попадают под налог на роскошь
МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Повышение цен на российском авторынке не прекращается, что означает скорое попадание "обычных" автомобилей в иную налоговую категорию, сообщил "РБК Autonews".
Из-за взрывного роста цен под дополнительный налог стали попадать не только премиальные автомобили, но и модели, нацеленные на массового покупателя. Перечень моделей, попадающих под налог на роскошь, публикуют в первом квартале года, поэтому сейчас там нет моделей, выросших в цене весной-летом.
Стоимость машины во многом зависит от комплектации. Один из способов избежать налога — приобрести автомобиль с более бюджетной "начинкой".
НОВАЯ "РОСКОШЬ"
Ниже представлены машины не премиум-класса, цена которых уже достигла трех миллионов рублей. Их пока не внесли в список.
- Hyundai Santa Fe 2.2D версии Prestige и выше. Стоимость: 3 089 000 — 3 399 000
- Hyundai Palisade Все версии. Стоимость: 3 549 000 — 4 229 000
- Kia Carnival 2.2D версии Prestige и выше. Стоимость: 3 059 900 — 3 579 900
- Kia Sorento 2.2D Premium и выше. Стоимость: 3 299 900 — 3 449 900
- Kia Stinger GT Line и GT. Стоимость: 3 129 900 — 3 799 900
- Jeep Compass Night Eagle, Limited. Стоимость: 3 055 000 — 3 180 000
- Mitsubishi Pajero Sport 2.4D Intense и выше. Стоимость: 3 199 000 — 3 869 000
- Skoda Superb 1.4 Sportline и выше. Стоимость: 3 022 000 — 3 782 000
- Subaru Forester 2.5 Elegance+ и выше. Стоимость: 3 109 900 — 3 219 900
- Toyota Hilux 2.8D Comfort и выше. Стоимость: 3 151 000 — 3 441 000
- Toyota Fortuner 2.7 Comfort и выше. Стоимость: 3 074 000 — 3 620 500
- Volkswagen Tiguan 2.0 R-Line (220 л.с.). Стоимость: 3 049 900
- Haval H9 2.0 Premium. Стоимость: 3 040 000
- GAC GN8 Prestige GT и выше. Стоимость: 3 099 000 — 3 499 000
В ЗОНЕ РИСКА
Ниже перечислены машины, цена которых не вышла за трехмиллионный рубеж. Но стоит помнить, что до формирования нового налогового списка еще полгода. С учетом того, что цены растут каждый месяц, данные модели, вероятно, будут признаны "роскошью".
* Указаны цены за "топовую" комплектацию — ред.)
- Toyota RAV4 2.5 Prestige Safety. Стоимость: 2 869 500
- Citroen C5 Aircross HDi Shine. Стоимость: 2 750 000
- Hyundai Tucson 2.0D Visioner. Стоимость: 2 999 000
- Hyundai H-1 Business. Стоимость: 2 809 000
- Mazda CX-5 2.5 Executive. Стоимость: 2 890 000
- Peugeot 5008 2.0 GT Line. Стоимость: 2 869 000
- Volkswagen Passat 2.0 Exclusive. Стоимость: 2 776 000
- Geely Tugella Flagship. Стоимость: 2 799 990
- GAC GS8 GT. Стоимость: 2 718 000
Налог на «роскошные» машины был принят в 2014 году, перед обвалом рубля. Налог высчитывают по тому же принципу, как и обычный транспортный. По формуле, действующей с 2003 года.
Величина налога зависит от ставки, стоимости машины и мощности двигателя. Помимо этого, регионы могут самостоятельно утверждать коэффициент налоговой ставки.
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