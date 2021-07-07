МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Глава ГИБДД Михаил Черников ожидает повышения спроса на техосмотр автомобилей, сообщило издание "За рулем". В России подорожали автомобили Lada

Черников высказал мнение, что отмена обязательного предоставления диагностической карты авто для получения полиса ОСАГО приведет к росту востребованности СТО.

«Мы планомерно зайдем в честное прохождение диагностики. Я буду получать диагностическую карту с проблемами в моем транспортном средстве, которые надо устранить, а не для того, чтобы получить документ. Здесь, наверное, даже будет приток. Я так прогнозирую по добровольности», — сказал Черников.

Поправки в законы об ОСАГО и о безопасности движения вступают в силу с 22 августа. Страховые компании с этого дня не будут требовать диагностическую карту состояния автомобиля для оформления ОСАГО.

Однако государственный техосмотр остается обязательным, несмотря на то что его прохождение больше не будет привязано к страховому полису.

Ранее президент Владимир Путин отменил обязательное проведение ТО для получения полиса ОСАГО.

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