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В ГИБДД ожидают роста очередей на техосмотр
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Глава ГИБДД Михаил Черников ожидает повышения спроса на техосмотр автомобилей, сообщило издание "За рулем". Черников высказал мнение, что отмена обязательного предоставления... ПРАЙМ, 07.07.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Глава ГИБДД Михаил Черников ожидает повышения спроса на техосмотр автомобилей, сообщило издание "За рулем".
Черников высказал мнение, что отмена обязательного предоставления диагностической карты авто для получения полиса ОСАГО приведет к росту востребованности СТО.
«Мы планомерно зайдем в честное прохождение диагностики. Я буду получать диагностическую карту с проблемами в моем транспортном средстве, которые надо устранить, а не для того, чтобы получить документ. Здесь, наверное, даже будет приток. Я так прогнозирую по добровольности», — сказал Черников.
Поправки в законы об ОСАГО и о безопасности движения вступают в силу с 22 августа. Страховые компании с этого дня не будут требовать диагностическую карту состояния автомобиля для оформления ОСАГО.
Однако государственный техосмотр остается обязательным, несмотря на то что его прохождение больше не будет привязано к страховому полису.
Ранее президент Владимир Путин отменил обязательное проведение ТО для получения полиса ОСАГО.
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