МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Несмотря на то, что автоматическая коробка передач избавляет нас от большого количества проблем, и повлиять на ее работу мы почти не можем, водитель все равно может или существенно увеличить срок ее службы или наоборот — сильно сократить. Об этом агентству "Прайм" рассказал автомобильный эксперт Егор Васильев.

Прежде всего, избыточно динамичная езда негативно сказывается на ресурсе коробки. Особенно если водитель по каким-то причинам одновременно использует педаль газа и педаль тормоза, что иногда случается в попытке получения динамичного разгона. Это не увеличивает динамику автомобиля, но зато существенно сокращает ресурс очень дорогой АКПП. То же происходит и при буксировке тяжелых прицепов. Кроме того, коробки бывают разные.

"Если классический автомат все-таки имеет некий набор фиксированных передач, то, например, вариатор может менять передаточные числа в очень большом диапазоне. Это создает некоторые проблемы: к примеру, если вы пытаетесь буксовать на минимальной скорости на бездорожье — это быстро убивает конусы и пластинчатый ремень. В результате вы можете так и остаться посреди грязной лужи", — отмечает специалист.

Водителям рассказали правду о штрафе за грязное авто проблемы связаны с длительным движением на минимальной скорости до 3 километров в час. Так что такие режимы, по словам Васильева, лучше не использовать.

В результате, разумное использование коробки с учетом знания ее специфики может существенно увеличить срок ее службы. Кроме того, даже несмотря на рекомендации автопроизводителя в коробке необходимо менять масло каждые 40-50 тысяч километров пробега.

"Ведь масло тоже окисляется, засоряется продуктами износа, и в результате ваша дорогая во всех смыслах коробка стремительно изнашивается. Появляются рывки и "тычки при трогании и переключениях", а в отдельных случаях автомобиль вообще может никуда не поехать", — говорит эксперт.