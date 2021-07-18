МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Прежде всего, для современных автомобилей бессмысленно покупать б/у запчасти, которые имеют отношение к безопасности. Существует большое количество деталей, которые на программном уровне привязываются к конкретному VIN-номеру, поэтому опасно приобретать их на разборках, так как может не получиться установить такие запчасти на автомобиль из-за программной несовместимости. Об этом рассказал агентству "Прайм" директор по сервису и запасным частям "Авилон Мерседес-Бенц" Павел Сидоров. Готовь кошелек. В России меняют правила техосмотра подержанных авто

К таким запчастям можно отнести рулевые рейки, блоки управления, различные сервоприводы вспомогательных элементов автомобиля и др.

Наряду с этим существует еще один очевидный пул вещей, которые не прописываются на программном уровне, но также связаны с безопасностью – это, например, подушки безопасности, пиропатроны ремней безопасности, блоки управления вспомогательными системами активной и пассивной безопасности.

"Ресурс, которым обладают данные блоки для того, чтобы корректно работать еще какое-то время, определить невозможно. Соответственно, покупая их на сером рынке, вы не знаете, сколько такая деталь уже проработала, подвергалась ли она экстремальным воздействиям в виде ударов или другого внешнего вмешательства", — отметил эксперт.

Также к нежелательным элементам к покупке на б/у рынке можно отнести карданные и приводные валы, так как невозможно определить наличие в них нарушения соосности (расцентровку) без специального инструмента. Россияне рассказали, каким должен быть идеальный автомобиль

"Приобретать подержанный двигатель или коробку передач, раздаточную коробку — это фактически покупать "кота в мешке", — заключил специалист.