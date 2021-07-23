МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. В случае недостаточности денежных средств для покупки автомобиля покупатели нередко используют автокредитование. Порядок предоставления автокредита почти не отличается от порядка предоставления любого другого вида кредитования, поэтому все основания для отказа в выдаче кредита на машину можно разделить на две группы: общие и специальные, рассказывает агентству "Прайм" адвокат, заместитель председателя Московской коллегии адвокатов "Альфа", преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.

Самое распространённое общее основание для отказа связано с плохой кредитной историей получателя кредита.

"В кредитной истории отображаются все заявки на получение кредитов (как одобренные, так и нет), ваши задолженности по кредитам или иным платежам (алиментам, ЖКХ), ваше участие в судебных спорах и иные показатели. Эта информация является основной для банка при вынесении решения по вашей заявке", — поясняет эксперт.

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По словам адвоката, трудности в получении автокредита могут возникнуть у лиц, работающих в "опасных" профессиях, например, у пожарных или спасателей, поскольку они имеют повышенный риск получения производственной травмы и, как следствие, снижения заработка.

"Отказать в выдаче кредита могут лицам, чьё место работы вызывает подозрения у банка. Например, если человек работает на данной работе менее шести месяцев или на индивидуального предпринимателя. Такие обстоятельства являются для банка признаками того, что человека могут уволить", — говорит Данилов.

При выдаче кредита на потребительские цели банки также отказывают в связи с несоответствием уровня заработка сумме кредита, однако в случае получения автокредита такое основание для отказа играет не большое значение, поскольку автокредит в большинстве случае обеспечен залогом в виде приобретаемого автомобиля. В данном случае, у банка имеется большая уверенность в возврате денежных средств при лишении получателя кредита заработка.

"Важно учитывать: если вы берёте кредит для покупки машины с пробегом – банк может отказать, поскольку предмет залога недостаточно ликвиден. В случае вашей неуплаты банку придётся потратить много времени и сил, чтобы продать такое авто", — отмечает юрист.

Специальным основанием для отказа в выдаче кредита является отсутствие первоначального взноса на приобретение авто, поскольку такой взнос – гарантия банка, что потребитель точно потратит денежные средства на покупку автомобиля.