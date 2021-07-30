МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. "Индикаторы паров алкоголя", или "экспресс-тесты" будут работать так: они сразу покажут наличие или отсутствие алкоголя в дыхании водителя, но не укажут точное количество вещества, заявил глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников. Стоимость автомобилей в России вырастет на 1-5%

"Такие экспресс-тесты станут одним из перспективных способов выявления нетрезвых водителей. В отличие от традиционных алкотестеров они сразу показывают наличие или отсутствие алкоголя в выдохе водителя, но без указания точного количества вещества", — сказал Черников в интервью "Российской газете".

Он отметил, что сейчас в рамках реализации проекта "Безопасность дорожного движения" прорабатывается использование вопрос применения "индикаторов паров алкоголя", или "экспресс-тестов".

По его словам, такие системы получили широкое распространение за рубежом: в Канаде, Великобритании и других странах.

"Экспресс-тесты могут быть эффективны при проведении массовых проверок водителей на состояние опьянения. Это когда автоинспекторы останавливают одновременно несколько автомобилей и проводят проверку. Экспресс-тест займет пару минут, водителям даже не надо будет выходить из машины", — также добавил глава российской ГИБДД.

По его словам, нужно будет просто "приоткрыть окно и следовать указаниям инспектора". Если водитель "чист", то он может дальше ехать по своим делам, а тех, у кого выявят пары алкоголя — направят на освидетельствование, как это делается сейчас.

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