МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Несмотря на то, что автомобильный мир все активнее захватывают самые разные варианты автоматических коробок передач, в нем еще остается ниша для традиционных механических коробок. Однако для правильного взаимодействия с ними требуются некоторые умения, рассказывает агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.

"Часто водители, например, при попытке динамичного разгона совершают ошибки, которые существенно сокращают ресурс этого дорогого агрегата. Первое, что необходимо запомнить: любые попытки переключать передачи без нажатия на педаль сцепления недопустимы", — говорит он.

Названы типичные ошибки, мешающие вам продать автомобиль

Также нельзя постоянно держать руку на рычаге переключения передач.

"Даже незначительное усилие на нем приводит к повышению трения в механизме выбора передачи, в результате чего могут появиться большие люфты и затруднения при переключениях", — говорит автоэксперт. При переключении на пониженные передачи "без перегазовки" также страдают синхронизаторы.

"Так что либо переключаемся вниз уже на более низких скоростях для данной передачи, либо пользуемся перегазовкой, чтобы выравнивать угловые скорости первичного и вторичного валов".

Кроме того, при активной езде эксперт не рекомендует переключаться сразу через несколько передач на пониженную. Это может привести не только к повреждению КПП (коробка перемены передач), но и вызвать "перекрут мотора с тяжелыми и, что самое главное, дорогими последствиями".

По словам Васильева, в попытке сэкономить топливо не стоит до последнего использовать повышенную передачу — это не только создаёт повышенную нагрузку на двигатель, но и делает процесс сгорания топлива неэкологичным. Лучше наоборот использовать такую передачу, при которой обороты двигателя находятся в диапазоне, при котором мотор имеет наибольший крутящий момент. Это дает возможность двигателю максимально эффективно откликаться на педаль газа в случае, например, необходимости активного разгона.

Не стоит прикладывать к рычагу переключения передач избыточных усилий — это может вызвать деформацию тяг и вилок переключения.

"Использование переключения коробки на пониженные передачи для торможения двигателем может использоваться как вспомогательный приём. Однако производительности тормозов большинства современных автомобилей и так с запасом хватает для их эффективного торможения", — считает специалист.