МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Тремя основными признаками некачественного топлива являются: детонация – когда после заправки слышны громкие металлические стуки из топливного бака, потеря мощности двигателя – работа мотора с перебоями, выход из строя свечей зажигания. Об этом рассказал агентству "Прайм" технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов.

По его словам, любой потребитель имеет право потребовать на АЗС паспорт качества на бензин, которым собирается заправиться, и если документ просрочен – лучше поехать на другую заправку.

"Запах сероводорода при движении задним ходом говорит о плохом качестве залитого бензина, но доказать вину АЗС можно будет только при проведении лабораторной экспертизы и наличии чека", — отмечает специалист.

Автоэксперт предупредил, чем опасна заправка некачественным бензином

"При наличии всего 3% химии в общем объеме бензина он начинает при сгорании оставлять нагар, что чревато выходом из строя топливной системы и свечей зажигания. Если расход топлива резко увеличился и запуск автомобиля дается с трудом – скорее всего, АЗС реализует именно "левый" бензин", — говорит Рязанов.

Помимо судебных исков в адрес собственника заправки, необходимо демонтировать фильтр-сетку топливной системы и бензонасос.

Возможно, эти комплектующие потребуют замены, а бензобак, топливная магистраль и форсунки – тщательной промывки, считает эксперт.