МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Иногда путешествовать поездом или самолетом может оказаться дешевле, чем автомобилем, особенно если использовать платные дороги. Тем не менее, тяга к олдскульному преодолению пространства иногда побеждает, тогда возникает вопрос: как снизить расходы хотя бы на топливо. Об этом рассказывает агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.

"Путей для уменьшения затрат не много, но они есть. Первое — это стиль вождения. Следует избегать резких ускорений и торможений. Для этого необходимо "очень нежно" работать с педалью газа, исключая амплитудные движения ноги. А для этого необходимо стараться прогнозировать развитие дорожной ситуации — заранее распознавать начало как торможения автомобилей перед вами, так и их ускорения", — добавляет он.

Эксперт объяснил, почему в России растут биржевые цены на топливо можно пользоваться и некоторыми хитростями, которые используются в автомобильном спорте. Например, двигаться "в воздушном мешке" после легкового автомобиля, грузовика или фуры. Это очень сильно снизит аэродинамические потери, а следовательно, и расход топлива.

Однако Васильев категорически не рекомендует пользоваться таким приемом в обычной жизни. Ведь, находясь в непосредственной близости от впереди идущего автомобиля, вы рискуете не успеть отреагировать на его торможение и попадёте в аварию — на этом ваша поездка завершится.

Кроме того, вы должны использовать рельеф местности.

Так, на спуске можно плавно ускоряться для того, чтобы автомобиль с меньшими потерями преодолевал последующий подъем. При этом, можно даже смириться с некоторой потерей скорости в конце подъема. То же самое касается и продуваемых участков. "Там, где присутствует встречный ветер, не пытаемся активно нажимать на газ, а вполнакала дотягиваем до отрезка дороги, где ветер уже не будет мешать очень активно", — отмечает эксперт.

Стоит помнить и о том, что скорость на уровне 90-100 километров в час является золотой серединой для оптимального расхода топлива на километр пути. Если двигаться быстрее — расход топлива резко увеличивается.

Если у вас механическая коробка передач, старайтесь использовать максимально высокую передачу. Это снижает обороты двигателя и уменьшает расход.

"Если у вас автомат, то можно задействовать экологический режим, или если он не присутствует, то задействовать зимний режим движения. Он подразумевает, что коробка будет стараться использовать максимально высокую передачу, а педаль газа станет менее чувствительной к подрагиванию ноги нетерпеливого пилота", — подчеркивает специалист. Автоэксперт объяснил, почему нельзя заправлять машину до полного бака

Можно предпринять и специальные меры, чтобы снизить нагрузку на двигатель: выключить музыку и кондиционер — это существенно снижает расход топлива.

По словам Васильева, нужно снизить коэффициент лобового сопротивления автомобиля. Для этого нужно плотно закрыть окна и снять багажник, если вы его не используете. При этом расход топлива также сократится.

"И наконец, желательно заправляться качественным топливом. Как правило, его расход несколько меньше, чем у горючей жидкости неизвестного происхождения. И будет неплохо перед дальней поездкой заменить хотя бы воздушный фильтр. Это хоть и незначительно, но облегчит жизнь мотору, снизив потери на впуске, а значит, позитивно скажется на расходе топлива", — заключил автомобильный эксперт.